El compositor Lener Muñoz, director fundador de El Súper Grupo y exintegrante de La Nueva Crema junto al icónico Chacalón, ha denunciado públicamente que varios artistas y agrupaciones han usado sus composiciones sin su consentimiento ni el pago de regalías. Entre los señalados se encuentran Corazón Serrano, Los Caribeños de Guadalupe y Deyvis Orosco, quienes, según Muñoz, han interpretado sus temas sin reconocer su autoría.

Uno de los casos más notorios es el de Corazón Serrano, que grabó su canción 'Nuestra pobreza', pero con el título modificado a 'Tu pobreza'. Asimismo, lamentó que en la industria musical peruana se prioricen versiones de canciones antiguas en lugar de promover nuevos temas, perjudicando a los creadores originales.

Lener Muñoz exige el pago de regalías por sus composiciones

El músico, con una trayectoria de más de 40 años y 30 producciones discográficas, asegura que nunca ha recibido compensación económica por el uso de sus canciones. “Recopilan temas de hace muchos años sin siquiera pedirme permiso. No me reconocen como autor, lucran con mis obras y no recibo ni un sol de las regalías”, afirmó en declaraciones para el diario Expreso.

Además de Corazón Serrano, Muñoz mencionó a Deyvis Orosco y Los Caribeños de Guadalupe como algunos de los artistas que han interpretado sus temas sin darle crédito. Según sus declaraciones, este problema afecta a muchos compositores peruanos, quienes ven sus creaciones utilizadas sin reconocimiento ni retribución.

Deyvis Orosco fue acusado de no respetar la autoría de Lener Muñoz.

¿Quién es Lener Muñoz y qué canciones de cumbia ha compuesto?

Lener Muñoz es un reconocido músico que inició su trayectoria en el Grupo Celeste, bajo la dirección del maestro Víctor Casahuamán. En 1976, decidió emprender su propio camino y fundó su propia agrupación, con la que ha construido una carrera destacada y respetada en la industria musical.

A lo largo de los años, ha producido más de 30 discos, entre ellos el icónico 'Súper Mix'. Sus composiciones, como 'Pueblo joven' y 'Nuestra pobreza', han logrado trascender fronteras y continúan siendo apreciadas por el público. “Mi música ha llegado a distintos países y continúa vigente”, destacó con orgullo.