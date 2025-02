El dueño y fundador de Corazón Serrano, Edwin Guerrero Neira, también músico, se ha vuelto muy activo en redes sociales, donde realiza transmisiones en vivo en TikTok para interactuar con sus seguidores y brindar información de primera mano sobre la agrupación de cumbia piurana.

Sin embargo, en una de sus más recientes transmisiones sorprendió al presentar a su hijo, quien tiene tan solo 13 años. Pero eso no fue todo, ya que aprovechó el momento para darle un insólito consejo al enterarse de que ya tiene novia pese a su corta edad.

Edwin Guerrero le dice en vivo a su hijo: “Ten muchas novias”

Todo ocurrió durante una transmisión en TikTok realizada por Edwin Guerrero, quien cumplirá 43 años este domingo 23 de febrero. En medio de la emisión, su pequeño hijo, cuyo nombre no reveló, apareció sorpresivamente y se acercó para hablarle, lo que llevó al músico a enfocarlo con la cámara.

En ese momento, lo presentó mencionando que tiene 13 años y que vive en Piura, aunque destacó que, siempre que está en su tierra, aprovecha para pasar tiempo con él. "Él es mi menor hijo de 13 años. Es que cuando yo estoy en Piura, ellos se vienen a quedarse conmigo. Soy muy cercano a mis hijos y ellos también son muy pegados a mí y en Lima también, cuando yo estoy allá, se quedan conmigo. Él vive en Piura con su mami, pero cuando estoy en Piura, se queda acá. Es guapo como su papá", dijo muy orgulloso el fundador de Corazón Serrano.

Sin embargo, Edwin Guerrero se enteró en plena transmisión de que su heredero, pese a su corta edad, ya tiene novia y se animó a darle un peculiar consejo en vivo. "Dice que me van a hacer suegro las jovencitas. (‘Ya tengo novia’, lo interrumpió su hijo) Ya tiene novia, no sabía, no me has contado. Normal, ten novia, ten muchas novias. Mentira, mentira, una nomás", comentó Edwin Guerrero mientras soltaba una sonrisa.