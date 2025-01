La celebración de San Valentín se aproxima rápidamente, y con ella, una serie de actividades diseñadas para que parejas y amigos disfruten de momentos memorables. Entre los eventos destacados se encuentra el festival ‘Amor bajo las estrellas’, que contará con la actuación del reconocido cantante español Álex Ubago. Este artista, famoso por su voz única y letras emotivas, ha dejado una huella significativa en el pop en español.



Previo a su esperado regreso a Perú el 14 de febrero, Álex Ubago brindó una entrevista a La República, donde compartió su perspectiva sobre la importancia de reconectar con su audiencia. Además, habló sobre su nuevo álbum, su esencia como artista romántico y su presentación en Costa 21, en el marco del Día del Amor y la Amistad.

Álex Ubago abre su corazón y sorprende con sus confesiones



—¿Qué tan complicado es mantenerse vigente en la música, cuando aparecen artistas cada día, debido a las redes sociales?

—Mantenerse en cualquier cosa que hagas en la vida, mantenerlo en el tiempo y con un trabajo bien hecho, (es difícil). El éxito es relativo. ¿Qué es? Es hacer lo que te gusta. Y tener un público suficiente que te permita vivir de lo que te gusta hacer, ya es un éxito.



—¿Cómo te ha ido en estos 23 años de carrera?

—Con altibajos, con canciones y discos que han tenido éxitos y otros no tanto, pero sí es verdad que tengo un público fiel que me sigue, que escucha mis canciones, que me sigue en redes, que viene a mis conciertos y me permiten seguir dedicándome a esto.



—¿Por qué crees que sucede eso?

—No hay un secreto. Ojalá yo supiera el secreto para hacer un éxito. Sé el secreto del trabajo, del esfuerzo y de dar siempre lo mejor de ti.



—¿Crees que salir de gira te ha servido para volver a reconectar con tu público?

—Sin ninguna duda. Las giras son muy importantes para mantener el contacto y el pulso con tu público, aunque muchas veces no solo depende de ti. Yo, por ejemplo, a pesar de que soy de España, tengo la grandísima suerte de que mi música suena y tengo seguidores en muchos países del mundo. Pero, a la hora de ir a un país, dependes de un promotor o de alguien que apueste por ti.

La voz inconfundible de Álex Ubago y sus letras nostálgicas lo convirtieron en uno de los referentes del pop en español. Foto: prensa/Álex Ubago

—¿Cómo te has sentido en nuestro país en tu última gira?

—Perú siempre ha sido un país muy especial, donde siempre he tenido muchos seguidores y mucha gente que escucha mi música. He notado que en las últimas dos o tres visitas, se ha reactivado ese contacto con el público. Tratamos de hacer un esfuerzo para seguir yendo y presentar cada uno de mis discos.



—Tu identidad siempre ha estado relacionado con la música romántica, ¿en algún momento te tentaron por algo más comercial?

—La verdad, no. Mi discográfica o mi oficina de management, que son las personas con las que yo trabajo, nunca me han sugerido que cambie de estilo o que haga algo que suene más como lo que está de moda: la música urbana. A pesar de que trato de ser fiel a mi estilo, también intento mantenerme vigente y actual. Dentro de lo que es mi estilo de música, busco sonidos, arreglos y detalles que hagan que sientas que te estás actualizando. Siempre he tratado de no perder esa identidad, a pesar de que me gusta experimentar.

—Como tu último disco…

—Claro. Si escuchas ‘Galerna’, vas a ver que hay algunas canciones más tradicionales y más cercanas al Álex de siempre, pero también hay algunas canciones que rompen bastante con lo que había hecho hasta ahora. Me gusta también probar y experimentar.



—¿’Galerna’ es como ‘el yin y el yang’?

—Me gusta, nunca lo había descrito así. Para mí es como el vinilo, que tiene dos caras, pero bastante diferenciadas. Hay cinco canciones que rompen con lo que yo había hecho hasta ahora, que experimentan con sonidos más modernos y con otro tipo de melodías. Luego, si le das la vuelta, está el Álex de siempre. Entonces, es un disco que tiene esos dos mundos.



—En los últimos años, varios artistas han tenido que cambiar algunas polémicas letras de sus canciones. ¿Estás orgulloso de tus temas?

—La verdad es que sí. Nunca he sido muy polémico en mis letras, creo que mis letras siempre han sido bastante ‘blancas’. Son letras románticas. Por allí tengo un par de canciones con una palabra malsonante, con un toque de pop & rock. Ninguna de mis canciones entra en temas irrespetuosos hacia la mujer o hacia el hombre; o entra en temas de machismo.



—¿Te gusta escucharte en tus tiempos libres?

—La verdad es que no, pero hay que puntualizar que cuando escribo una nueva canción, me regocijo bastante escuchándola, sobre todo si me gusta y estoy orgulloso de esa canción. La escucho mucho al principio porque me da gusto, pero luego, no la escucho nunca más; a excepción de los ensayos. Hay tanta música para escuchar que escucharse a uno mismo, me parece demasiado egocentrista.



—¿Qué les dirías a tus fanáticos que te esperan tu regreso?

—Les mando un saludo muy cariñoso a toda la gente de Perú, tenemos muchísimas ganas de volver. Estamos muy felices de poder volver a Lima. Además, vamos a compartir el escenario con grandes compañeros a los que admiro. Va a ser un concierto bonito, sonará un repertorio que la gente va a disfrutar porque son canciones que la gente conoce, por allí habrá alguna canción nueva. Estamos contentos de compartir un día tan especial como es el 14 de febrero que para un romántico empedernido como yo, es un día especial.