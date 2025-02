Evelyn Vela rompió su silencio tras las declaraciones de Samahara Lobatón y salió en defensa de su hija, Anne Thorsen. Como se sabe, en una reciente entrevista, la hija de Melissa Klug afirmó que la Miss Teen Universe no tenía “códigos” al involucrarse con el exnovio de su hermana, Melissa Lobatón.

Evelyn Vela mostró su descontento con las declaraciones de Samahara Lobatón y no dudó en compararla con su hija. La examiga de Melissa Klug aseguró que su hija no forma parte de la farándula y no necesita involucrarse en escándalos para destacar.

Evelyn Vela defiende a su hija y responde las acusaciones de Samahara Lobatón

Evelyn Vela expresó su molestia por las declaraciones de Samahara Lobatón en contra de su hija, Anne Thorsen. La ex amiga de Melissa Klug destacó, una vez más, que su hija no necesita involucrarse en polémicas. “Anne no pertenece a la farándula, no puedo poner a mi hija en el mismo nivel. Anne es educada, estudiosa y no necesita de escándalos para poder comer, ella tiene una imagen muy limpia. Yo estoy en la TV por ‘loca’, no porque coma de esto. ¿Quién entiende a esa chiquita, no? Dice que era su ex, entonces ¿cómo le quitó algo?”, respondió en una entrevista con 'Trome'.

Por otro lado, Evelyn Vela no dudó en arremeter contra Samahara Lobatón y su examiga Melissa Klug. “Dime con qué cara pueden hablar ellas de códigos, ja, ja, ja. Que hable lo que quiera, para pelear se necesitan dos y yo estoy ocupada trabajando, produciendo”, acotó la popular 'Reina del sur'.

Samahara Lobatón contó el motivo de la pelea entre Evelyn Vela y Melissa Klug

En una reciente entrevista con 'América hoy', Samahara Lobatón afirmó que Anne Thorsen, actual Miss Teen e hija de Evelyn Vela, se metió con el exnovio de su hermana Melissa. Según sus declaraciones, este hecho provocó el fin de la amistad entre Melissa Klug y la popular ‘Reina del sur’. “La hija de Evelyn se metió con el exenamorado de mi hermana Melissa. Nosotras crecimos juntas, nos considerábamos familia y no se merecía ese tipo de traición. Mi mamá le dijo a Evelyn, pero la chiquita lo negó todo, en verdad no tiene códigos”, declaró Samahara.

Asimismo, Samahara Lobatón señaló que lo que había hecho la hija de Evelyn Vela con su hermana fue una traición y que ella tuvo que asistir a terapia para poder superarlo. “Esa relacion de mi hermana terminó en marzo, pero ellos siguieron hablando hasta mayo, junio, y ahí es donde entra Anne. Mi hermana no se merecía este tipo de traición y ha pasado por un proceso muy duro, ahora ya se encuentra mejor”, añadió la hija de Melissa Klug.