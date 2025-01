Daddy Yankee lamenta relación con su hija Jessaelys tras ir a tribunales con su ex esposa, Mireddys: "Ahora mismo está un poco lacerada"

El reconocido cantante puertorriqueño, Daddy Yankee, enfrenta una de las etapas más complicadas de su vida personal. Además de estar inmerso en un proceso de divorcio con su aún esposa Mireddys González, el artista confesó públicamente que su relación con su hija menor, Jessaelys, está “un poco lacerada” debido al impacto emocional que los litigios han tenido en su familia.

El conflicto judicial, que se centra en el control de las empresas El Cartel Records y Los Cangris Inc., ha generado tensiones entre las partes involucradas, dejando a la hija menor del cantante en medio de una situación compleja. La influencer y empresaria también se expresó en redes sociales sobre cómo este difícil momento ha afectado su vida.

La relación con la hija menor de Daddy Yankee, Jessaelys, en el ojo del huracán

Durante una entrevista, Daddy Yankee habló con franqueza sobre su relación con Jessaelys: "Ahora mismo está un poco lacerada, se ve, pero es mi reina. La vi entrando y se lo dije: 'Dios te bendiga, eres mi reina', siempre lo va a ser", expresó el cantante. Además, se mostró esperanzado en que esta situación fortalecerá sus lazos familiares: "Sé que esto nos va a acercar más próximamente, paso a paso".

Por su parte, Jessaelys también rompió el silencio sobre cómo ha vivido este difícil momento. En sus redes sociales, compartió un mensaje reflexivo acompañado de una fotografía con un pastel decorado con la frase “merry crisis” (feliz crisis), dejando claro que las festividades navideñas estuvieron marcadas por el conflicto entre sus padres. “No han sido días fáciles ni las mejores Navidades… Estas semanas han sido de mucho aprendizaje”, escribió la influencer.

Daddy Yankee y Mireddys González: una batalla legal millonaria

La disputa entre Daddy Yankee y Mireddys González comenzó en diciembre, cuando el reguetonero denunció la transferencia no autorizada de 100 millones de dólares desde cuentas corporativas hacia cuentas personales. Según los informes judiciales, estas acciones fueron realizadas por González y su hermana, Ayeicha, lo que desató un conflicto que llegó hasta el Tribunal de Primera Instancia en San Juan, Puerto Rico.

Aunque se llegó a un acuerdo preliminar que otorgó al cantante el control absoluto de las empresas, los problemas persisten. La entrega de documentos y accesos digitales aún no se ha completado, lo que llevó al juez Anthony Ramos Cuevas a advertir sobre posibles sanciones legales contra las hermanas González, incluyendo arrestos por desacato.

Los verdaderos colores detrás de la disputa familiar

En medio del conflicto, Jessaelys destacó lo complicado que ha sido para ella ver cómo su familia enfrenta una situación tan pública. “Todo el mundo hablando sin saber, como si conocieran y solo conocen una versión distorsionada”, mencionó en sus historias. Además, agradeció haber aprendido a mantener la calma: “Yo conozco mi corazón y conozco la verdad, eso me deja dormir tranquila en las noches”.

Mientras tanto, Mireddys González también adelantó que en su momento dará su versión de los hechos. "Lo único que puedo decir es que en su momento tendré la oportunidad de hablar desde el otro lado de la historia y aclarar el porqué de muchas cosas", señaló la aún esposa del cantante.

¿Qué sigue en el conflicto legal de Daddy Yankee con su esposa?

Aunque se acordó que Daddy Yankee será el único representante de El Cartel Records y Los Cangris Inc., el proceso legal aún no concluye. El próximo paso es la entrega completa de documentos y accesos digitales por parte de Mireddys y su hermana, algo que sigue retrasándose. Según las declaraciones más recientes, no se ha establecido un plazo definitivo para cumplir con esta obligación.

Por ahora, Daddy Yankee asegura estar “en paz” y enfocado en resolver el caso de la mejor manera posible. Sin embargo, el impacto emocional de esta batalla legal sobre su familia, en especial sobre Jessaelys, sigue siendo evidente.