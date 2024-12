Recordemos que Daddy Yankee, hace semanas, presentó una demanda alegando que su expareja Mireddys González y su hermana Ayeisha realizaron transferencias no autorizadas de aproximadamente 100 millones de dólares desde las cuentas corporativas de sus empresas, El Cartel Records y Los Cangris, a cuentas personales.

Durante el proceso legal, el equipo legal de Daddy Yankee acusó a Mireddys González y su hermana Ayeisha de desacato por no asistir a una cita judicial crucial para resolver la controversia en torno al manejo de sus empresas.

Abogado de Daddy Yankee se pronuncia

Carlos Díaz Olivo, abogado del reconocido cantante Daddy Yankee, ha presentado acusaciones de desacato contra Mireddys González y Ayeisha González, según reporta el diario El Nuevo Día. Esta situación se produce tras el reciente acuerdo alcanzado entre el artista y su aún esposa, en el contexto de la demanda que interpuso el músico.

El 26 de diciembre, el Tribunal de San Juan tenía prevista una audiencia para continuar con los acuerdos alcanzados en la reunión del 19 de diciembre. No obstante, Mireddys y Ayeisha González no asistieron a la cita. Por ello, el equipo legal de Daddy Yankee considera que esta inasistencia carece de justificación y la califica como una falta de respeto hacia el tribunal y los demás implicados en el proceso.

“Ninguna de ellas se presentó y sus representantes jurídicos tampoco estaban preparados debidamente para atender los asuntos que se instruyó que debían atenderse en la reunión. Se adujo, inicialmente, que Mireddys González se encontraba indispuesta. Luego, se admitió que simplemente no quiso asistir y, en lo que respecta a Ayeisha González, sencillamente no tuvo la voluntad de asistir y no fue”, señalaron.

¿Qué otros detalles brindó el abogado?

Se sabe que el juez Anthony Cuevas, del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, había convocado para este viernes una audiencia por videoconferencia en el marco del litigio que enfrenta al reguetonero Daddy Yankee con su aún esposa Mireddys González y su cuñada Ayeisha González.

La defensa del artista presentó una moción urgente, a la que tuvo acceso EFE, en la que se solicita un ‘desacato a lo acordado’, tras la inasistencia de las hermanas González a la primera reunión programada, la cual fue ordenada por el tribunal el 19 de diciembre.

“Ni fueron a la reunión ni tampoco dejaron información o documentos con sus representados para que estos los proveyeran. Resultó evidente que, tanto las ausencias como la falta de información y documentación disponible para entrega puntual, respondieron a una estrategia deleznable diseñada para impedir la transición ordenada”, sentenció el abogado del puertorriqueño.