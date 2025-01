La modelo brasileña Ana Paula Consorte se mostró incómoda tras cruzarse con la presentadora de televisión Gigi Mitre en un restaurante de Lima, luego de que esta hiciera comentarios en 'Amor y fuego' sobre su relación con Paolo Guerrero. La pareja del futbolista cuestionó que la conductora hable en televisión, pero no la encare en persona, expresando su molestia públicamente.

"Habló en televisión. ¿Y en mi cara?", expresó la brasileña visiblemente molesta. Además, la brasileña aprovechó la oportunidad para aclarar los rumores sobre una posible separación con el delantero peruano. Aseguró que ambos siguen juntos y felices, a pesar de haber pasado las festividades de fin de año en distintos países.

Ana Paula Consorte arremete contra Gigi Mitre

En una reciente entrevista para 'Amor y fuego', Ana Paula Consorte se pronunció sobre los comentarios de Gigi Mitre, quien insinuó que Paolo Guerrero habría intentado reconciliarse con ella tras una supuesta crisis en la relación. Sin embargo, la modelo desmintió esta versión y dejó en claro su indignación por las declaraciones de la presentadora.

"Justo la señora Gigi... Yo vi que habló una cosa... que Paolo quería amistarse conmigo. ¿Qué pasa? ¿Está loca? ¿Por qué va a querer amistarse conmigo?", expresó la brasileña, quien se mostró muy incómoda con la versión difundida en el programa.

Asimismo, reveló que días atrás coincidió con Gigi Mitre en un restaurante de Lima, pero que la compañera en la conducción de Rodrigo González no se acercó a hablar con ella ni a preguntarle sobre su relación con el futbolista que actualmente milita en Alianza Lima. "Nos encontramos en un restaurante y no me dijo nada. No entiendo, habla en televisión y ¿en mi cara? Yo estaba ahí, podría haber hablado. Saludó a Paolo, pero yo no la saludé", afirmó Ana Paula Consorte, criticando la actitud de la periodista de espectáculos.