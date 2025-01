El 28 de enero, Ana Paula Consorte rompió su silencio en el programa 'Amor y fuego' y respondió directamente a los rumores que indicaban una posible ruptura con Paolo Guerrero. La influencer brasileña, que se mudó a Brasil a inicios de año, explicó que su relación con el futbolista peruano no atraviesa ninguna crisis, a pesar de que comenzaron el año por separado y no celebraron juntos el cumpleaños de Paolo.

Durante su entrevista, Ana Paula Consorte dejó claro que las especulaciones sobre su distanciamiento son infundadas. "No, no pasó nada. ¿Por qué les interesa tanto con eso? Las personas crean una fanfic y comienzan a publicar cosas que no pasan, entonces es muy difícil", declaró. La influencer explicó que la razón de su viaje a Brasil fue cambiar de casa y organizar algunas cosas personales, mientras Paolo Guerrero permaneció en Perú debido a sus compromisos laborales. Aseguró que ambos estuvieron con sus respectivas familias en Navidad, pero que la relación sigue firme y tranquila.

Ana Paula Consorte responde a rumores sobre su relación con Paolo Guerrero

En cuanto a las etiquetas que le han asignado, Ana Paula Consorte negó rotundamente que su comportamiento pueda considerarse “tóxico”. “Yo estoy aquí, y tampoco estoy siguiendo a Paolo. Si yo termino con Paolo o si Paolo termina conmigo, no voy a hablar nada", agregó con una sonrisa. Cuando le preguntaron si pensaba que Paolo era “tóxico”, Consorte señaló que no lo cree, aunque aclaró que en Brasil la palabra no tiene el mismo peso que en otros lugares.

Aunque las cámaras le preguntaron sobre un posible matrimonio con Paolo Guerrero, Ana Paula Consorte prefirió no entrar en detalles, indicando que no es un tema relevante para ella. Sin embargo, reafirmó que su relación está en un buen momento, aclarando que todo está en orden: "Todo está bien, todo listo. Vivimos tranquilos, siempre están creando cosas". Finalmente, le dedicó un emotivo mensaje a Paolo, diciéndole: "Te amo, para toda la vida. Es el amor de mi vida".