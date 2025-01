Durante la emisión del programa 'Amor y fuego' del 28 de enero, Gigi Mitre se refirió a los cuestionamientos de Ana Paula Consorte, quien la criticó por no haberla enfrentado en persona cuando coincidieron en un restaurante en diciembre. La conductora, visiblemente molesta, aseguró que no tenía ninguna razón para acercarse a la modelo y que su trabajo se limita a comentar la farándula en televisión.

En su respuesta, Gigi Mitre no solo negó cualquier interés en la vida de la pareja conformada por Paolo Guerrero y Ana Paula Consorte, sino que también ironizó sobre la actitud de la brasileña. “Para empezar, yo no soy señora, soy señorita”, dijo en tono sarcástico. Además, calificó como "ridículo" el hecho de que se esperara que la confrontara fuera del set de televisión.

Gigi Mitre le dice de todo a Ana Paula Consorte

Gigi Mitre no se guardó nada y respondió contundentemente a Ana Paula Consorte, dejando en claro que su labor como presentadora de 'Amor y fuego' se limita a comentar sobre el espectáculo durante la emisión del programa y no en su vida personal. “¿Qué esperaba? ¿Que me pare en medio del restaurante a preguntarle sobre Paolo? ¡Por favor! Yo estaba con mis amigos disfrutando de la noche, no pendiente de la vida de los demás fuera de este programa”, expresó.

La conductora también cuestionó la postura de Ana Paula Consorte y destacó que, a pesar de ser muy activa en redes sociales, la modelo evitó pronunciarse sobre eventos importantes en la vida de Paolo Guerrero, como su cumpleaños y las fiestas de fin de año. “Tú que publicas hasta el aire que respiras, qué raro que justo en ese momento no pusiste nada”, comentó Gigi Mitre con ironía.

Finalmente, la presentadora de 'Amor y fuego' reiteró que no tiene ninguna relación con Ana Paula Consorte ni con Paolo Guerrero, por lo que consideró absurdo que la brasileña esperara una confrontación en público. “Yo ni la conozco, ni a ella, ni a Paolo. Nunca hemos cruzado palabra. ¿Pretendía que me levante de mi mesa y vaya a preguntarle por su relación? Ridículo”, sentenció.

En ese sentido, Gigi Mitre enfatizó que fuera de las cámaras, su vida sigue con total normalidad y sin involucrarse en la vida privada de los personajes del espectáculo. “Si los veo en un restaurante con su familia, ¿qué voy a hacer? ¿Llamar a la prensa para que los graben? No, yo disfruto de mi vida fuera del programa. Si me saludan, los saludo; si no, seguimos con nuestras vidas”, concluyó.