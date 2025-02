Deysi Araujo vivió un momento de gran tensión durante una grabación en el Centro de Lima. La conocida figura pública hizo un llamado urgente a las autoridades, instando a tomar medidas más efectivas para combatir el creciente problema de la delincuencia en la zona, tras el incidente que vivió hace unos días.

Según lo que Deysi Araujo detalló a un conocido diario local, fue víctima de un ataque mientras visitaba el Centro de Lima, cuando intentaron robarle en plena vía pública. La modelo mencionó que se asustó tanto, ya que pensó que iban a acabar con su vida.

El susto de su vida

En entrevista con el diario Trome, Deysi Araujo confesó que hace un par de días pasó un gran susto en las calles limeñas, cuando un delincuente intentó robarle su celular.

“Me fui a grabar al Centro de Lima con las cámaras de ‘Al sexto día’, un tema de ayuda social, y cuando estábamos regresando en el auto, un ratero metió su mano y me quiso arranchar el celular. Gracias a Dios, el celular cayó dentro del auto”, confesó la vedette.

Asimismo, Deysi Araujo mencionó que no es la primera vez que le sucede algo parecido, ya que anteriormente un agresor le rompió su short cuando estuvo por La Victoria.

“No es la primera vez que me sucede esto; hace unos días, en La Victoria, fui a grabar sobre los carnavales y un tipo casi me mata a golpes, me rompió el short, fue horrible. No sé cuándo el gobierno va a poner mano dura; no hacen nada y la delincuencia sigue avanzando, uno vive asustado, ni ganas de salir a la calle dan”, añadió la pelirroja.

El nuevo emprendimiento de Deysi Araujo

Por otro lado, Deysi Araujo confesó que aún está enfocada en su emprendimiento de vender marcianos por el distrito de San Isidro, pues detalló que está ahorrando para comprar un ventilador especial que necesitan sus cuyes. “Estoy ahorrando mucho para que mis cuyes estén bien y pasen un bonito verano”, mencionó entre risas.

La modelo confesó anteriormente la razón por la que decidió empezar dicho emprendimiento: “Me puse a analizar qué podía hacer. En San Isidro nadie vende marcianos, por eso hice unos de pura fruta y salí a vender. Están entre 10 y 15 soles; la gente me ha apoyado, me han dicho que están ricos”.