La vedette Deysi Araujo, de 43 años, ha sorprendido a los transeúntes de San Isidro con su nuevo emprendimiento: la venta de marcianos. La bailarina ha decidido salir a las calles a distribuirlos con el objetivo de generar ingresos y comprar un ventilador especial para sus cuyes, sus queridas mascotas, a las que cuida con mucho cariño y dedicación. Incluso las pasea en cochecitos de bebé. Por esta razón, ofrece sus marcianos a precios exorbitantes, y la gente la apoya.

Cabe recordar que el año pasado, Deysi se mudó de San Juan de Lurigancho a San Isidro, donde adquirió un exclusivo y lujoso departamento en el que vive con su hijo y sus cuyes. Sin embargo, sus nuevas vecinas han expresado su descontento por la presencia de esos roedores en el condominio.

¿Cuánto están los marcianos que vende Deysi Araujo en San Isidro?

En conversación con el diario Trome, Deysi Araujo aseguró que su emprendimiento de venta de marcianos tiene como único objetivo ayudar a sus cuyes con la adquisición de un ventilador especial. "He iniciado este emprendimiento para poder comprar unos ventiladores especiales para mis pequeños, mis engreídos, mis cuyes, que son muy caros... y ahora el dinero no alcanza", explicó la vedette.

Asimismo, agregó que, debido a ello, vende sus marcianos a un precio de entre 10 y 15 soles por unidad. “Me puse a analizar qué podía hacer. En San Isidro nadie vende marcianos, por eso hice unos de pura fruta y salí a vender. Están entre 10 a 15 soles, la gente me ha apoyado, me han dicho que están ricos”, compartió.

Deysi Araujo no se hace problemas en sacar a sus cuyes a pasear en cochecitos de bebé por los parques de San Isidro. Foto: ATV.

Deysi Araujo reveló que fue ignorada por Michelle Alexander

La natural de Querecotillo, Cajamarca, Deysi Araujo, le contó meses atrás a La República que estudió la carrera de actuación, ya que uno de sus sueños era convertirse en actriz y participar en alguna miniserie peruana. Sin embargo, cuando le escribió a la productora Michelle Alexander, conocida por ser la creadora de exitosas miniseries en América Televisión, Deysi cuenta que fue ignorada.

“Yo estudié mucho tiempo actuación, me gustaría que me den la oportunidad. Es más, a Michelle Alexander le escribí un día, pero ni caso me hizo. Le escribí para que me tenga en cuenta en cualquier papel”, contó la carismática vedette.