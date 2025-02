A pesar de que en 2024 se veía a Denaly López con Jefferson Farfán juntos en algunas ocasiones, luego dejaron de frecuentarse y la nueva chica que se empezó a lucir con la ‘Foquita’ fue Xiomy Kanashiro. Ante ello, han surgido rumores de que la actual saliente del exfutbolista habría interferido en la relación de Denaly y Farfán.

Denaly López, exsaliente de Jefferson Farfán, fue abordada por las cámaras de ‘Amor y fuego’, donde no dudaron en consultarle sobre la oficialización de la ‘Foquita’ con Xiomy Kanashiro. Sin embargo, ella, visiblemente molesta, dejó entrever por qué se distanció del exjugador y habría sido por una persona en particular.

¿Xiomy Kanashiro le ‘quitó’ a Jefferson Farfán?

Este miércoles 5 de febrero, se compartieron las declaraciones de Denaly López luego de que fuera abordada por las cámaras de ‘Amor y fuego’ y consultada por su vínculo con Jefferson Farfán. Como se recuerda, se creía que ellos salían como pareja, ya que incluso la joven llegó a compartir momentos con la familia del exfutbolista.

Sin embargo, cuando le consultaron a Denaly López sobre la oficialización de Jefferson Farfán y Xiomy Kanashiro, la influencer no pudo ocultar su incomodidad y realizó gestos de molestia al referirse a este tema.

“Sabíamos que tenías una relación con él y de la nada aparece con Xiomy, ¿en qué momento pasó todo esto?”, le preguntó el reportero a la joven, a lo que ella lanzó una contundente respuesta: “Imagínate si yo hablara”. ¿Acaso la joven dejó de salir con Jefferson Farfán a causa de Xiomy Kanashiro?

Denaly López no cierra la posibilidad de confesarse

En esa misma línea, Denaly López fue consultada si realmente tuvo una relación sentimental con Jefferson Farfán, a lo que ella señaló: “En algún momento hablaré”. No obstante, su respuesta fue muy diferente cuando le consultaron si Xiomy Kanashiro interfirió en su vínculo con Farfán, a lo que ella solo hizo un gesto de burla y añadió: “Uhmm…”, dejando entrever que la bailarina habría sido la causante de su distanciamiento con el exfutbolista.

Por otro lado, Denaly López no desmintió ni aseguró si Jefferson Farfán le prohibió hablar de la relación que tuvieron. “A él no le gusta ventilar su vida privada. No voy a hablar nada de ellos. En algún momento, si tengo que hablar algo, lo hablaré”, concluyó ante las cámaras.