Ana Lucía Urbina, una de las voces principales de Corazón Serrano, ha estado enfrentando momentos difíciles en los últimos días, especialmente durante los tres conciertos que la agrupación ofreció el pasado fin de semana bajo el nombre de 'Acceso al Corazón 2'. En uno de los shows, tuvo dificultades técnicas mientras interpretaba la canción ‘Hasta la raíz’, lo que le valió duras críticas en las redes sociales, donde algunos usuarios afirmaron que estaban utilizando playback.

Además, Ana Lucía, quien recientemente perdió a su bebé fruto de su relación con Edwin Guerrero, fundador y líder del grupo, preocupó a muchos seguidores al revelar en TikTok que sufrió un grave accidente durante el concierto realizado el último viernes.

¿Qué accidente sufrió Ana Lucía Urbina durante el concierto de Corazón Serrano?

Ana Lucía Urbina, de 28 años, fue entrevistada en una transmisión en vivo por el tiktoker Ángel Cieza. En esta ocasión, la cantante confesó que sufrió una aparatosa caída durante uno de los conciertos realizados en el Coliseo Dibós de San Borja, golpeándose la espalda y doblándose uno de los dedos.

"Me fui al piso y me caí en los parantes donde había metales, y ‘prack’, toda mi espalda sonó y me golpeé. Me rompí uña, me he tenido que echar una crema porque creo que se me va a hinchar el dedo. Me caí horrible. Me dio una vergüenza, pero bueno", indicó la integrante de Corazón Serrano.

Ana Lucía Urbina contó detalle a detalle de cómo se cayó en pleno concierto de Corazón Serrano. Foto: TikTok.

Público ‘ayuda’ a Ana Lucía Urbina de Corazón Serrano a que se levante

Asimismo, Ana Lucía Urbina agradeció al público por ayudarla a levantarse tras ver en vivo su accidente, lo que le permitió seguir cantando. "El público que estaba presente comenzó a apoyarme y a decirme: '¡Tú puedes, Ana Lucía!'. Yo respondí que, por supuesto, iba a seguir bailando; el show tiene que continuar. Me puse hielo, pero me golpeé fuerte. Los tacones eran altos y teníamos que movernos constantemente. Ha sido un concierto súper diferente", compartió la cantante.

Además, expresó su agradecimiento hacia sus compañeras de Corazón Serrano, quienes, al verla en el suelo, la levantaron con delicadeza tras la dura caída. "La bailarina que estaba a mi costado me levantó y Daniel, quien fue corriendo donde estaba. No podía levantarme porque me dolía mi dedo. No sé si lo habrán grabado, capaz sale en TikTok. Tenía que seguir bailando", comentó.

Ana Lucía Urbina perdió a su bebé con Edwin Guerrero

El 4 de julio de este año, la cantante de Corazón Serrano, Ana Lucía Urbina, dejó en shock a sus seguidores al compartir a través de sus redes sociales una noticia que generó conmoción: la triste pérdida de su bebé. En un mensaje lleno de emotividad y sinceridad, la cantante expresó el dolor que estaba atravesando y solicitó respeto por su intimidad. “Confirmo que efectivamente estuve embarazada y con el corazón profundamente entristecido les comunico la dolorosa pérdida de mi bebé”, escribió Urbina.

El líder de Corazón Serrano, Edwin Guerrero, era el padre del bebé de Ana Lucía Urbina. Foto: Facebook.

La cantante de cumbia también compartió que ese momento ha sido una de las experiencias más dolorosas de su vida. "La felicidad que emanaba de mí al pensar en la llegada de este ser tan anhelado se ha tornado en un profundo vacío que me cuesta mucho llenar", expresó en su mensaje. La artista también reconoció el apoyo que ha recibido de sus seguidores, destacando: “Las palabras de aliento y acompañamiento de todos ustedes han sido un gran consuelo en estos días tan difíciles”.