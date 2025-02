La reconocida modelo y participante del reality 'Esto es guerra', Melissa Loza, celebró su cumpleaños número 42 en un ambiente de alegría y respaldo de sus seguidores. En su llegada a los estudios de América Televisión, fue sorprendida por su compañera y amiga Michelle Soifer, quien le dedicó una emotiva interpretación. Además, los seguidores del programa no tardaron en enviarle sus mejores deseos en esta fecha especial.

Sin embargo, no todo fueron felicitaciones. La edad de Melissa Loza ha sido motivo de comentarios en redes sociales, donde algunos usuarios han señalado el paso del tiempo como un factor en su carrera. Ante esto, la modelo no dudó en responder con contundencia, dejando claro que los años no la limitan y que su enfoque está en el crecimiento personal.

Melissa Loza contesta a quienes la critican por su edad

Con una actitud serena pero firme, Melissa Loza aprovechó la ocasión para abordar las críticas que ha recibido respecto a su edad. Lejos de sentirse afectada, la modelo reafirmó su postura sobre el tema y dejó un mensaje de empoderamiento. "Sí, 42 años. La verdad, estoy muy contenta. Mira, yo no vivo pensando en eso (la edad que uno tiene). Soy de las personas que siempre da lo mejor de sí misma y trato de repotenciarme", declaró la modelo ante las cámaras.

Además, a través de sus redes sociales, la exintegrante de 'Esto es guerra' expresó su gratitud hacia quienes la acompañaron en su día especial. "Muchísimas gracias a cada uno de ustedes por tomarse el tiempo de saludarme. Para mí es muy importante. Mucha gratitud con todos ustedes", escribió en sus historias de Instagram, recibiendo mensajes de apoyo de sus seguidores y colegas del medio.

Pero el cumpleaños de Melissa Loza también tuvo un momento emotivo, pues recordó a su abuelo, con quien compartía la misma fecha de nacimiento. "Mi abuelo fue como un padre para mí. Me dejó muchas enseñanzas y cosas buenas. Siempre celebrábamos juntos. Increíblemente, nací el mismo día que él. Fui su regalito", expresó con nostalgia.