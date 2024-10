El mundo del entretenimiento se encendió una vez más cuando Rosangela Espinooza tuvo un intenso enfrentamiento con la modelo Melissa Loza en el popular programa de competencias 'Esto es guerra'. El altercado se dio en plena transmisión en vivo, donde la 'Chica selfie' arremetió contra Loza, burlándose de su edad y cuestionando su permanencia en el show pese a estar en la “base 4”.

El incidente provocó una oleada de comentarios tanto en el set como en redes sociales, sobre todo de críticas contra Rosangela por menospreciar la capacidad de su compañera de reality. Sin embargo, también quedaron en shock al conocer su verdadera edad.

¿Cuántos años tiene Rosangela Espinoza?

El conflicto entre Rosangela Espinoza y Melissa Loza comenzó cuando la popular 'Rous' se refirió a la edad de Melissa de manera despectiva, insinuando que ya no debería continuar en 'Esto es guerra' debido a que tiene 40 años. La situación escaló rápidamente cuando ambas participantes intercambiaron comentarios ácidos durante la transmisión del programa.

No obstante, la controversia no quedó ahí, ya que Samuel Suárez decidió intervenir desde su cuenta de Instagram, donde reveló la verdadera edad de Rosangela Espinoza. Según el dueño de Instarándula, la modelo y competidora del reality nació el 19 de julio de 1989, lo que significa que actualmente tiene 35 años. Este dato fue compartido por Suárez en tono sarcástico, haciendo alusión a que la influencer también debería considerar retirarse del programa por su edad.

“¿No tiene 30? Eso dio a entender en una entrevista. Hijita, si estás por cumplir 35, ya estás así de la jubilación. Toda una vida en 'Esto es guerra', ya puedes dar paso a la nueva juventud. Lo que tienes que decir es: ‘Entre dinosaurios no nos podemos atacar’”, señaló el periodista entre risas. "Perdóname mi Rous, pero la verdad no ofende. Ya estás para ser presidenta del documental de 'La era de hielo EEG'. Ya estás para abrir talleres de cómo desentornillar tuercas en tiempo récord. Piénsalo, es negocio. Te quiero Barbie", expresó.

¿Qué edad tiene Melissa Loza?

Melissa Loza no soportó que Rosangela Espinoza la atacara constantemente, ya que, según afirma, la 'Chica selfie' siempre tiene algo que decir en su contra todos los días. Harta de las continuas ofensas, la 'diosa' le dejó en claro que, aunque tiene 41 años, su edad no es un obstáculo, ya que se encuentra en excelentes condiciones para seguir compitiendo en 'Esto es guerra'.

Rosangela Espinoza se pronuncia tras revelarse su verdadera edad

Rosángela Espinoza no tardó en responder tras la revelación de su verdadera edad. En medio de la acalorada discusión con Melissa Loza, la modelo trató de suavizar la situación. "En ningún momento he utilizado un adjetivo ni estoy insultando. Si te hice sentir mal, de verdad te pido disculpas", declaró frente a las cámaras. Sin embargo, el tono de la 'Chica Selfie' mostró cierta ambigüedad, ya que siguió aludiendo a la edad de su compañera con un aire de desdén.

Melissa Loza habla de los enfrentamientos con Rosangela Espinoza

Los constantes enfrentamientos entre Melissa Loza y Rosangela Espinoza han causado polémica en 'Esto es guerra'. Tras las repetidas críticas de Rosangela, quien intenta descalificarla por su edad, Melissa decidió hablar al respecto y abordar las tensiones en el reality. Loza afirmó que no ha buscado generar conflictos y no comprende por qué su compañera reacciona de manera exagerada cada vez que la mencionan.

“Yo no busqué esto, yo no sé por qué se alteró, cada vez que habla de mí, se le sale la vena, se exalta y yo la verdad, no tengo nada en contra de ella (Rosangela) a parte para discutir se necesita de dos y yo la verdad no estoy en posición de eso”, manifestó Melissa.

Rosángela Espinoza confiesa qué le atrae de los futbolistas

Rosángela Espinoza finalmente rompió el silencio sobre los rumores que la relacionan con el futbolista Christian Cueva, luego de la aparición de una foto comprometedora. Durante una entrevista en el pódcast de Giancarlo Cossio, Espinoza rechazó tener una atracción particular hacia los futbolistas, explicando que su interés no se basa en la profesión de los hombres, sino en personas activas y deportistas.

"Me gusta el hombre que haga deporte", afirmó, descartando que su gusto por futbolistas sea su prioridad. También destacó que solo coquetea cuando siente una verdadera conexión: “No conecto con cualquier cucaracho”.

Madre de Rosangela Espinoza explota tras revelarse la edad de la influencer

A través de un contundente mensaje en Instagram, Blanca López, madre de Rosángela Espinoza, salió en defensa de su hija y respondió a las críticas que recibe por sus enfrentamientos con Melissa Loza en 'Esto es guerra'. "Ella tiene 35 años, recién cumplidos el 2 de julio, y está muy bien", comenzó diciendo la madre de la influencer.

También enfatizó que las críticas podrían deberse a "envidia" y se mostró orgullosa de los logros que ha alcanzado su hija hasta ahora. "Todo lo que ha logrado y lo que seguirá logrando. Parece poco, pero es regia y hermosa, lo que provoca la envidia de muchos", concluyó López.

Rosangela Espinoza manda fuerte indirecta contra Melissa Loza

El conflicto no terminó ahí. Aunque Rosangela Espinoza ofreció disculpas, no desaprovechó la oportunidad para lanzar una clara indirecta a Melissa Loza. Durante el enfrentamiento, señaló: "Quizás es porque se le notan las arruguitas y no se cuida, no aparenta menos edad. Yo no tengo por qué ocultar mi edad, estoy regia. No tengo arrugas ni nada", afirmó con confianza.

Samuel Suárez se burla de Rosangela Espinoza por cuestionar edad de Melissa Loza

Samuel Suárez, fundador de 'Instarándula', se mofó de Rosángela Espinoza por sus comentarios sobre la edad de Melissa Loza. Señaló que la 'Chica selfie' también lleva bastante tiempo en el reality, a pesar de haber afirmado en varias ocasiones que se retiraría. Además, insinuó que Rosángela seguirá participando en el programa por varios años más, momento en el que "le llegará el karma".

“Rosangela, querida, ¿qué te pasa, hijita? ¿Qué vienes a hablarle de edades, que ella tiene 40 y tú treinta y algo? Eres igual de prehistórica que la Melissa, igual la Melissa un poquito más, pero no nos vamos a decir quién es más prehistórica que la otra, pues. Si te vas a poner a reclamarle la edad, tampoco es que tengas 20 años. Mi amor, te vas a jubilar allá (en Esto es guerra). A este paso vas a llegar a los 40 y una nueva chibola te va a decir lo mismo. El karma, hija, el karma”, comentó en su cuenta de Instagram.

Rosángela Espinoza y Leslie Shaw pelean EN VIVO en 'Esto es guerra'

El conflicto comenzó durante una presentación de baile en la que Rosángela Espinoza mostró su descontento con el jurado encargado de calificar su actuación. La influencer puso en duda la capacidad de los jueces Leslie Shaw y Edson Dávila para evaluar su desempeño en esa área, insinuando que no eran adecuados para esa labor.

"Es una falta de respeto que traigan jurado que nada que ver para un concurso de baile, como Leslie, que es para canto, Edson también. Belén es la única que puede estar ahí sentada porque es bicampeona de 'El gran show', pero los otros son unos payasos", declaró la popular chica reality.

