Magaly Medina se defiende tras no 'presumir' a su hijo. Foto: Instagram

Magaly Medina ha sido objeto de críticas por mostrar su estrecha relación con su hijastra, Silvana Zambrano, mientras que su hijo, Gianmarco Mendoza, parece tener una presencia casi nula en sus redes sociales. Esta situación ha generado diversas opiniones entre sus seguidores, quienes se preguntan sobre la dinámica familiar que se refleja en las publicaciones de la periodista.

Gianmarco Mendoza, hijo único de la periodista Magaly Medina, ha optado por mantener un perfil bajo y alejado de la vida pública. Según declaraciones de Medina, para él ha sido difícil ser conocido como ‘el hijo de Magaly Medina’, ya que este nombre conlleva un peso considerable. Por ello, el joven vive en el extranjero, alejado del foco público.

Magaly Medina se defiende de los detractores

En un reciente video que compartió Magaly Medina en su cuenta de TikTok, no dudó en presumir la buena relación que tiene con su hijastra Silvana Zambrano, pero la respuesta de sus seguidores no fue del todo positiva, ya que algunos usuarios cuestionaron a la periodista por no mostrarse de la misma forma con su hijo Gianmarco Mendoza.

Entre los comentarios de los usuarios, le pidieron a Magaly Medina que también comparta momentos con su hijo, luego del video que compartió en el que mostró su viaje a Boston con su esposo, donde visitaron a Silvana Zambrano. Sin embargo, la conductora se defendió y resaltó que su hijo prefiere no aparecer en sus redes sociales.

“Él no quiere que lo conozcan porque sabe que inmediatamente comenzarán a tirarle hate. Él escogió vivir a su manera y con mucha paz”, escribió en respuesta a uno de sus seguidores. Asimismo, la periodista aprovechó para aclarar que sí disfruta de tiempo junto a su hijo, a pesar de que no lo exhiba en redes sociales. “Él nos visitó para Navidad y estuvimos reunidos en familia, como siempre lo hacemos”, agregó en otro comentario.

Magaly Medina explica por qué no expone a su hijo. Foto: TikTok

Magaly Medina sobre su relación con Silvana Zambrano

En un reciente video que publicó en su cuenta de TikTok, Magaly Medina confesó que tiene dos hijos, lo que sorprendió a todos sus seguidores. La periodista aclaró que lleva una buena relación con Silvana Zambrano, hija de su esposo.

“No soy la bruja que todos imaginaban. A mí y a mi esposo nos encantó ir a Boston a ver a su hija, que es nuestra hija. Nosotros tenemos dos hijos, que asumimos como propios, pese a que son de cada uno”, explicó la periodista en su video.