La presentadora Laura Spoya recientemente compartió que enfrenta una crisis en su relación con su esposo mexicano, Brian Rullan. A pesar de las dificultades, la modelo se mostró optimista sobre la posibilidad de que ambos logren superar este desafío juntos.

Los rumores de un supuesto distanciamiento comenzaron después de que Laura Spoya, el pasado 15 de enero, publicó fotografías del cumpleaños de su hija, pero sin la presencia de su esposo Brian Rullan. Por su parte, el mexicano también compartió imágenes de la fiesta, pero solo posó con la menor y sin la modelo.

Laura Spoya y su impactante revelación

Este miércoles 5 de febrero, Laura Spoya, ante las cámaras de ‘Magaly TV, la firme’, confirmó que atraviesa una crisis con su esposo Brian Rullan, pero no dudó en explicar que espera solucionar esta situación.

“Van soltando las alertas, vemos que no están juntos, que no publican nada juntos desde hace un mes y medio, ¿ustedes están distanciados?”, le consultó el reportero del programa, a lo que Laura Spoya no dudó en confirmar la crisis: “Siempre hay problemas en los matrimonios. Quizá una crisis, pero no un distanciamiento como tal”.

En esa misma línea, Laura Spoya detalló que en una relación siempre habrá problemas, por lo que no tiene preocupación de que dicha crisis no se solucione. “Tenemos prácticamente 8 años de casados, entonces no estamos tampoco alejados de tener problemas en una relación, pero problemas que tienen solución”, añadió la modelo en su entrevista.

¿Superarán dicha crisis?

Cabe señalar que desde hace un mes, Laura Spoya no sube contenido junto a su esposo Brian Rullan como estaban acostumbrados a evidenciar en sus redes sociales, pero la modelo intentó resaltar que, pase lo que pase, siempre apoyará y respaldará a su pareja por todo lo que han atravesado juntos.

“Yo siempre voy a ser su respaldo, siempre voy a estar para él, siempre voy a ser su escudo protector, lo voy a ser toda la vida. Todas las relaciones pasan por diferentes momentos, no necesariamente significan quiebres, pero sí circunstancias en las que uno está viendo los temas. Él ahorita está viendo sus temas; saben que pasó por una situación complicada”, sentenció antes de finalizar el reportaje.