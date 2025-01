La reconocida modelo peruana y expresentadora de televisión, Laura Spoya, sorprendió a sus seguidores al recordar una de las experiencias más 'rochosas' que vivió en el aeropuerto de México. Según comentó la influencer en el podcast 'Good Time', las autoridades mexicanas la interrogaron y marcaron una 'advertencia' en su pasaporte para intentar ingresar al país con un popular producto peruano.

"(Cuando me detuvieron) Me preguntaban (las autoridades de México): ¿eres del sector agrícola? ¿Quieres introducir bacterias al país?", comentó la exparticipante de 'El gran chef: famosos'. Pero, ¿qué fue lo que pasó?

PUEDES VER:

¿Por qué Laura Spoya fue detenida en el aeropuerto de México?

Según comentó la exmiss Perú en el podcast anteriormente mencionado, el motivo por el que la detuvieron en el aeropuerto de México fue por transportar entre sus pertenencias 3.5 kilogramos de papa amarilla. Pese a que le retuvieron sus productos, no se salvó de que le marcaran una 'advertencia' en su pasaporte.

"A mí siempre me paran (en el aeropuerto). Yo en México tengo un warning en mi pasaporte por haber transportado 3.5 kilogramos de papa amarilla. Me metieron en el cuartito y todo (...) Me quitaron mis papas. Nada que deshidratada, encima yo toda conchuda me lo llevé con la bolsa del mercado", expresó.

PUEDES VER:

Asimismo, compartió que la razón por la que intentaba llevarse este alimento a México era porque tenía pensada crear un pequeño biohuerto en su casa con productos peruanos. "Yo solo (…) Quería tener mi biohuerto peruano en México, pero nada funcionó. No crecieron ni mis papas ni mis ajies", señaló la exconductora de televisión.

Usuarios reaccionan

El video rápidamente se volvió viral en TikTok y seguidores no dudaron en reaccionar sobre lo ocurrido con Laura Spoya. "Yo también me fui a Canadá llevando mi camote y ají amarillo", "Lo mismo me pasó cuando quería ingresar a USA con mis limones", "Yo traje semillas de escabeche y ají limo a Estonia, mi suegra las plantó y sí crecieron", "La papa peruana es otro level", "Para ir a Chile, me abrieron la maleta por el Tari", se lee en los comentarios.