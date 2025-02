Susana Alvarado y Paco Bazán continúan avivando especulaciones sobre un posible romance. Recientemente, ambos han compartido momentos juntos en redes sociales, lo que ha generado más interés tras ser vistos en una cita en un bar de San Isidro.

En medio de los constantes rumores sobre un posible romance, Susana Alvarado y Paco Bazán no tienen problemas en seguir teniendo citas, pues incluso publican imágenes juntos en sus redes sociales. La cantante de Corazón Serrano captó la atención al publicar una serie de mensajes luego de su última cita con el presentador de televisión.

¿Qué publicó Susana Alvarado?

A través de sus historias de Instagram, Susana Alvarado dejó indicios de que atraviesa un momento significativo en su vida, acompañada de una persona que le brinda valor y felicidad, además de los detalles inesperados que recibe.

“Si me ven con el chico que resuelve, que me da flores sin pedírselas, que me trata como una reina y que me hace reír a cada 5 minutos, déjenme ahí, quiero estar”, decía el mensaje que compartió y varios usuarios han interpretado esta publicación como una indirecta sobre su actual situación sentimental.

Las románticas publicaciones que comparte Susana Alvarado. Foto: Instagram

Asimismo, en la siguiente historia de Instagram, Susana Alvarado reflexionó sobre lo que valora en una relación: “Cuando veo que alguien valida emociones, trabaja en sus conductas y comunica en vez de suponer”. Este mensaje muestra que la cantante da mucha importancia a la comunicación y el respeto en una pareja.

Las románticas publicaciones que comparte Susana Alvarado. Foto: Instagram

PUEDES VER: Paco Bazán presume nueva cita con Susana Alvarado de Corazón Serrano tras anunciar su divorcio de Janice

Susana Alvarado no tiene problemas con salir con mayores

En medio de las críticas que ha recibido, Susana Alvarado ha recurrido a sus redes sociales para manifestar su opinión sobre la diferencia de edad en las relaciones. La joven artista ha dejado en claro que no se siente afectada por las críticas externas.

“Mayores siempre, porque los menores te sacan al parque y yo perro no soy”, se puede leer en la publicación que compartió la joven, evidenciando que no tiene problemas con llevar 17 años de diferencia con Paco Bazán.