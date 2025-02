Makanaky, el popular creador de contenido en redes sociales, volvió a pronunciarse tras el violento incidente que sufrió el pasado martes 28 de enero en el Centro de Lima. En paralelo a la presentación en vivo de Speed en Lima, el influencer fue agredido por un grupo de ciudadanos luego de que insinuara que iba a "hacer su locura" en plena transmisión. El hecho generó gran controversia en redes sociales, donde muchos debatieron sobre la reacción del público y la conducta del streamer.

Ahora, días después del altercado, Makanaky reapareció en un video para denunciar que, además de la agresión, fue víctima de robo. Según relató, en medio de la confusión, alguien se llevó la cabeza de su traje de león, una de sus características más representativas. "Devuélvanme", exigió el influencer, mostrando su molestia por la pérdida del accesorio que forma parte de su identidad en redes.

Makanaky expone robo tras agresión sufrida en el Centro de Lima

A través de un video difundido en sus redes sociales, Makanaky contó que, además de ser agredido, sufrió el robo de una de sus pertenencias más representativas: la cabeza de su traje de león. Según su testimonio, un joven aprovechó el caos del momento para arrebatársela. "Ahora que me acuerdo, mi cabeza de león me han quitado ese día que vino Speed, me han quitado mi cabeza de león. Un chibolo me quitó mi cabeza de león", expresó el influencer, visiblemente indignado por lo sucedido.

Asimismo, Makanaky hizo un llamado público para recuperar el accesorio, pidiendo a la persona que lo tomó que se lo devuelva. "Invoco a ese 'pata' que me quitó mi cabeza de león que me lo devuelva. Mi cabeza de león, ¿quién lo tiene?", preguntó en su video. Sus seguidores no tardaron en reaccionar, algunos solidarizándose con él y otros tomándose el asunto con humor. Mientras tanto, el streamer continúa generando conversación en redes sociales tras el polémico episodio vivido en el Centro de Lima.