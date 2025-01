El creador de contenido peruano Einer Gilbert Alva León, conocido como Makanaky, ha generado una ola de controversia al anunciar públicamente sus intenciones de irrumpir en la esperada transmisión en vivo de IShowSpeed junto a Zeein, programada en Lima. Según el propio Makanaky, su plan incluiría aparecer desnudo, lo que pondría en riesgo el evento y podría acarrear sanciones tanto para los organizadores como para los participantes. "Te vas a acordar de quién soy yo, mañana te vas a acordar. No te tengo miedo", indicó.

En respuesta a estas declaraciones, Andy Merino, popularmente conocido como Zeein o Andynsane, ha anunciado que se implementarán estrictas medidas de seguridad para evitar cualquier tipo de interrupción o acto que vulnere las normas de las plataformas de streaming. El evento, que tiene como protagonista al creador de contenido internacional IShowSpeed, ha generado gran expectativa entre los seguidores de ambos streamers, pero también se encuentra ahora bajo la sombra de este conflicto.

Makanaky reta a Zeein y amenaza show de Speed

La polémica comenzó cuando Makanaky utilizó su cuenta oficial de Facebook para anunciar que "cometería su locura", un término que él mismo emplea para referirse a su intención de realizar actos controvertidos o fuera de lo común. En esta ocasión, su "locura" consistiría en aparecer desnudo durante la transmisión en vivo, algo que transgrede directamente las normas de las plataformas de streaming y podría ocasionar la suspensión inmediata del evento.

Ante este anuncio, Zeein no se quedó callado y utilizó su cuenta en la plataforma Kick para responder con firmeza. "Se están tomando todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad del evento", afirmó el streamer peruano, quien también dejó claro que cualquier intento de sabotaje será gestionado con el apoyo de un equipo de seguridad profesional.

Pese a las advertencias, Makanaky respondió en un video publicado en sus redes sociales, en el que dejó en claro que no tiene intenciones de dar marcha atrás. "Zeein me amenaza, que me van a meter bala, que me van a enfriar. Andysane, no te tengo miedo, eres un gil", expresó, reiterando que ya se encuentra en Lima y que cumplirá con lo que ha prometido.