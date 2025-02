Para este mes del amor y la amistad, varios artistas han organizado un sinfín de eventos para sumarse a las celebraciones por San Valentín. Uno de ellos es ‘Tres estilos, tres voces’, un show que reúne por primera vez a Gustavo Ratto, Johnsy Gonzales y Max Castro, quien deleitará al público con su gran repertorio que ha acumulado en sus 37 años de trayectoria.



‘Tres estilos, tres voces’ se llevará a cabo este domingo 2 de febrero en el centro de convenciones Bolívar (Calle Antonio Polo 756, Pueblo Libre), a partir de la 1:00 p.m. La venta de entradas está disponible en Teleticket. No faltarán temas como ‘Duele amar’, ‘Tú me pides que te olvide’, ‘Tu amor no vale nada’, entre otros.

Max Castro habla de su amor por la música andina



En una entrevista con La República, el artista Max Castro habló de su compromiso con la música andina, de la importancia de realizar eventos folclóricos con lo mejor de la tecnología y de su sueño de llenar el Estadio Nacional.



—William Luna acaba de lanzar un disco de salsa. ¿Te gustaría probar con nuevos géneros?

—Bueno, cada quien tiene sus propios gustos. Como artistas, siempre vamos a arriesgar, a proponer. En mi caso, sería un poco arriesgado, pero se respeta la propuesta de cada artista,



—¿Tú eres fiel a la música andina?

—Yo estoy con lo mío, a mí sí me llena. Falta tanto por trabajar por nuestra música andina. Eso no significa que no pueda incursionar en otro género, pero si se trata de una colaboración.



—¿Probarías con la cumbia, que es el género del momento?

—Como músico y como cantante, no tengo límites. Me encanta todo lo que sea del Perú y también del extranjero. Pero mi característica es del folclore, que es lo que más domino y hago.



—¿Con qué artista te gustaría colaborar?

—Con los artistas emergentes, hay buenísimos en estos últimos tiempos y también es una manera de poder apoyarlos. Las puertas de mi corazón están abiertas para poder ayudar y ser parte de un proyecto nuevo.



—¿Qué tanta importancia le das a las premiaciones como los CAPE Música?

—Los reconocimientos se agradecen, pero tampoco es que esté detrás de eso. También nos dijeron para presentar un material para Viña del Mar, pero no hay nada como que las cosas que por sí solas. Si hay un tipo de reconocimiento de alguien o de alguna entidad, bienvenido, pero no es algo que esté buscando.

Max Castro sueña con llenar el Estadio Nacional



—¿Por qué te gusta celebrar tus aniversarios en grandes locales como el Estadio San Marcos o Estadio Nacional?

—Siempre hemos tratado de hacer buenos espectáculos con el fin de ensalzar y darle su lugar correspondiente a nuestra música. Nuestro interés es que se acabe ese estereotipo de que la música provincial solo está en los eventos pequeños. Hemos sido testigos de muchos buenos espectáculos de folclore. Queremos que la gente vaya y disfrute de un gran concierto en un buen lugar, con un gran escenario, con luces y un equipo de sonido internacional.



—¿En qué estadio sueñas con realizar un gran concierto?

—Me gustaría repetir en el Estadio Nacional, un lugar añorado por muchos artistas. Es bastante difícil tener el estadio, pero es posible con anticipación. Me gustaría convocar más público y que sea masivo. Sé que lo vamos a lograr, pero todavía falta mucho por trabajar.



—Se viene un show con Gustavo Ratto y Johnsy Gonzales. ¿Qué nos puedes adelantar?

—Vamos a estar los tres juntos cantando, cada uno con su estilo propio, a pesar de que somos cultores de la música andina. Tanto Johnsy González como Gustavo Ratto tienen una buenísima propuesta musical, que es la tunantada. Además, será un almuerzo show, para que las familias vayan.