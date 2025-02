Farik Grippa, de 33 años, es uno de los salseros más populares de Perú. Sus canciones, con miles de visualizaciones en YouTube, son las preferidas de muchos. En una conversación con La República, el músico y compositor nos contó detalles inéditos sobre su faceta como cantante y lo que busca lograr en esta difícil y desafiante carrera.

— ¿Qué es lo nuevo que nos va a presentar Farik Grippa?

— Se vienen discos. Tengo grandes canciones que, durante todo este tiempo, que no pude sacar la vez del anteaño pasado, por el tema que ya sabemos todos (problema legal con el productor Sergio George), tuve esta suerte de acumular grandes éxitos que los tenía conmigo y que son parte de mi autoría. En esta etapa de mi carrera netamente estamos trabajando para el tema de la internacionalización. Vamos a tener colaboraciones internacionales, no solo de salsa, sino artistas urbanos que ahorita suenan a nivel mundial, que me han dicho, no sé qué han visto en mí, me han dicho, quiero colaborar contigo y eso me llena de orgullo.

Farik Grippa, salsero peruano. Foto: La República.

— ¿Cómo haces para que tu carrera de cantante te sea rentable?

— Yo creo que es como una empresa de derivados de productos. Vamos a ponerlo así a la gente para que me entiendan. Tenemos una vaca, y ese animal tiene derivados. El artista es igual, tiene productos, no solamente de los conciertos, sino puede ser desde el merchandising, puede ser desde las regalías como compositor, como autor, como productor y tantas cosas, plataformas digitales, marcas que te auspician y tantos acuerdos. El entretenimiento tiene una rentabilidad importante si la sabes trabajar y mantienes una forma correcta de hacer las cosas.

— ¿La gente en Perú es más de salsa, cumbia, u otro género musical?

— Yo creo que hay opiniones divididas. Yo soy un artista que te puedo decir que consume todo tipo de música y canto todo tipo de música. Me gusta la música universal, yo canto y me encanta hacer todo tipo de música. Si hoy por hoy los dos géneros populares en el Perú, sacando el reggaetón que es un género, o un género urbano que es un género mundial, pero hablando desde el Perú, yo creo que la cumbia y la salsa son los géneros más escuchados,

PUEDES VER: Farik Grippa sorprende al regresar a la música como productor musical tras polémica con Sergio George

— El lugar que hayas ido a dar un concierto y has dicho wow, no pensé que iba a tener tanto recibimiento

— He estado en Huanta, donde han estado cantando. He ido a la discoteca y estaban bailando la saya o escuchando caporales y decían, no, acá no, no creo que van a escuchar a Farik Grippa, está loco, y fue una de las discotecas que más canciones de mi repertorio se sabían. Me fui a un evento privado, un quinceañero, y después me fui a una discoteca y de verdad fue el recibimiento increíble, no sé si todos los artistas tenemos esa misma suerte, no sé si tuve la suerte de haberme descentralizado tan bien.

— ¿Cuál es tu sueño?

— Mi sueño es ser un artista que trascienda a nivel mundial. Que mi trabajo se escuche en todo el mundo, que puedan decir, ahí está el peruano que lo logró, el peruano que abrió la puerta, yo voy a ir al estadio a escuchar a este muchacho que es peruano. Eso es mi sueño, que espero que algún día, está registrado aquí, lo cumplamos.

— ¿Qué es lo más curioso que has pasado en el escenario?

— Me han caído mimosas cargaditas. ¿En serio? Sí, de verdad, me han caído en Pacasmayo. Fue un evento increíble, fue una vaina así, un tampón de ese tamaño, boom. Me han tirado sostenes, calzones, usados (Risas).

— ¿Alguna propuesta indecente que hayas recibido en tu faceta como cantante?

— Si hay de todo, hombres y mujeres, ‘oye quieres promoción para esta canción o necesitas que se invierta en este disco’. Pero como soy una persona muy educada y muy decente, les digo a la gente que se compre una tortuga y se vaya lentamente. La gente choca conmigo en ese sentido, entonces, ya estoy curtido, pero hay mucha gente, oye, te invito a una reunión, a mi casa para hablar de negocios, te escucho, me ha pasado, y gente mayor, gente mayor, tanto hombres y mujeres.