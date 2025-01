En los últimos días, Edson Dávila, más conocido como 'Giselo', ha estado en el centro de la atención mediática tras su reciente viaje a Europa. Las especulaciones no tardaron en aparecer, y muchos se preguntaron si el conductor había aprovechado su estadía en el extranjero para casarse en secreto con su pareja.

Ante la creciente ola de rumores, el presentador de 'América hoy' decidió aclarar la situación. Fiel a su estilo irreverente, respondió con humor y dejó en claro su postura sobre el matrimonio, además de revelar detalles de su vida personal que hasta ahora había mantenido en privado.

'Giselo' responde a rumores de matrimonio

En medio de las especulaciones, Edson Dávila negó rotundamente haberse casado y explicó que su madre lo acompañó en el viaje, lo que descartaría una ceremonia nupcial. "¿Cómo crees que yo siendo un hombre conservador, al igual que mi familia y mi madre, crees que le voy a llevar para que vea esto? Cualquier cosa la hago caleta", dijo entre risas, dejando claro que, de haber tomado esa decisión, lo habría hecho en total discreción.

Más allá de desmentir los rumores, 'Giselo' también compartió su opinión sobre el matrimonio y explicó que, para él, no es un requisito para vivir una relación plena. "Apuesto por la convivencia. Así estoy bien, por la buena amistad y por los compañeros de vida. No es necesario casarse si no quiere y no hay que mostrarle nada a la gente", afirmó.

Con estas declaraciones, el bailarín reafirmó su postura sobre la privacidad en su vida sentimental y dejó claro que, aunque mantiene una relación estable, no tiene planes de casarse en el corto plazo.