El viernes 18 de octubre, Edson Dávila, conocido como ‘Giselo’, protagonizó un intenso intercambio de palabras con Rosángela Espinoza en 'América Hoy'. La polémica comenzó cuando la participante de ‘Esto es Guerra’ cuestionó la presencia de Dávila como jurado en un concurso de baile del reality show, tildándolo de "payaso" en pleno programa. Dávila, lejos de quedarse callado, respondió contundentemente, destacando su trayectoria y lanzando una indirecta sobre el pasado amoroso de Rosángela con el futbolista Christian Cueva.

"Me parece una falta de respeto que traigan un jurado que nada que ver para un jurado de baile. Como Leslie (Shaw) que es para el canto, Jefferson (Edson Dávila) que también (nada que ver), en cambio, Belén merece estar ahí sentada. Pero los otros son un par de payasos", expresó Rosángela, tras ser descalificada junto a su equipo. Estas palabras resonaron en el set y encendieron la chispa de la controversia.

Edson Dávila no tardó en contestar las críticas de Rosángela Espinoza. Durante su intervención en 'América Hoy', el popular ‘Giselo’ se defendió y aprovechó para recordar el episodio de la foto de Rosángela con Christian Cueva, un momento que generó gran polémica. “¿Cómo me vas a decir que soy un payaso? ¡Más payasos quedamos con la foto que tenías con Cueva!”, replicó Dávila, haciendo alusión a la supuesta relación extramatrimonial del futbolista con la 'Chica Selfie', quien en ese entonces mantenía una relación con Pamela López.

Rosángela Espinoza no se limitó a sus declaraciones en el programa de televisión y llevó sus críticas a sus redes sociales. En su cuenta de Instagram, la ‘Chica Selfie’ lamentó que tanto Edson Dávila como la cantante Leslie Shaw hubieran sido convocados como jueces en la competencia de baile. "No entiendo qué hace ahí Edson. Bueno, él ha sido bailarín, pero no ha ganado nada importante como para estar sentado ahí. Siempre ha sido un bailarín, cuando estaba en ‘El Gran Show’ estaba detrás de los artistas, pero nunca ha ganado una copa de baile”, expresó Rosángela, minimizando la trayectoria del conductor.

Lejos de quedarse en silencio, Edson Dávila decidió defender su carrera y aclarar los comentarios de Rosángela Espinoza. Durante su intervención en 'América Hoy', 'Giselo' dejó en claro que su trayectoria no se limita únicamente al baile. “Primero, no vuelvo a pisar ‘Esto es guerra’. Me parece una total falta de respeto. Te voy a dar mi CV, Rosángela. Empecé estudiando actuación, después baile y canto. No me he hecho popular a base de pleitos con nadie. Yo he salido adelante solo”, afirmó con firmeza.

Dávila también reveló que las críticas de Rosángela no lo afectaron personalmente, pero sí a su familia. “A mí no me ha afectado, pero a mi mamá sí. Me escribió y me dijo: ‘Hijo, no hubieras hecho esas bromas’. Mi mamá siempre está pendiente de lo que digo. Pero no es mi culpa que Rosángela se haya molestado. Más payasos quedamos todos cuando vimos esa fotito, mi querida Rosángela. No me busques porque me vas a encontrar”, sentenció Edson, sin filtros.