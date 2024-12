En el especial navideño de 'América hoy', el popular Edson Dávila, conocido popularmente como 'Giselo', compartió un emotivo recuerdo de su infancia. Durante el segmento de regalos navideños, los conductores del programa revelaron los regalos que siempre habían deseado recibir cuando eran niños. 'Giselo' aprovechó la oportunidad para contar que su mayor anhelo siempre había sido tener una bicicleta, un sueño que nunca pudo cumplir debido a las limitaciones económicas de su familia.

El momento fue especialmente conmovedor para la audiencia, que pudo ver una faceta más sensible y vulnerable del carismático conductor. La confesión de Edson Dávila contrastó con su habitual actitud alegre y bromista, y ofreció una mirada introspectiva sobre los sacrificios y desafíos que muchas familias enfrentan durante la época navideña.

'Giselo' es troleado en 'América hoy' y recibe un inesperado regalo navideño

Durante su intervención, Edson Dávila explicó que su padre no podía cumplir su deseo de una bicicleta debido a que tendría que comprar una para cada uno de sus seis hijos. "Yo sí me pongo triste, siempre quise una bicicleta, pero mi padre me decía: no puedo comprarte una bicicleta porque tendría que comprar seis", relató Giselo, evocando la memoria de su niñez y las dificultades económicas de su familia.

Sin embargo, la emotiva confesión de 'Giselo' dio un giro inesperado cuando fue su turno de recibir un presente. Con gran expectativa, Edson Dávila se preparó para abrir su regalo, pero en lugar de encontrar una bicicleta real, se sorprendió al descubrir una pequeña caja que contenía una bicicleta de juguete. "Esto sí es venganza", exclamó entre risas, evidenciando el troleo de sus compañeras.

El desenlace del segmento tomó un giro humorístico cuando Janet Barboza, otra de las conductoras del programa, no dudó en bromear con Giselo ante su peculiar regalo. "No especificó si era de juguete o real, hay que escribirle bien a Papa Noel pues", comentó Barboza entre risas, haciendo alusión a la pequeña bicicleta de juguete que recibió Dávila.