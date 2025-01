En los últimos días, Paco Bazán y Susana Alvarado, reconocida cantante de Corazón Serrano, se han convertido en el centro de atención luego de ser captados compartiendo una velada en un bar local. Las imágenes, donde ambos se muestran sonrientes y disfrutando del momento, han desatado especulaciones sobre un posible romance. Este encuentro nocturno, sumado a los constantes coqueteos entre ellos, ha avivado las conversaciones entre los seguidores de ambos, quienes no han tardado en mostrar su entusiasmo ante la posible relación.

Ante la creciente ola de rumores, Paco Bazán no ha dudado en expresar públicamente sus sentimientos hacia Susana Alvarado. En una reciente entrevista en 'Nueva Q FM', el actor y conductor aseguró: "Lo que se ve, no se pregunta", dejando entrever que la química entre ellos es evidente. Asimismo, es preciso recalcar que hace unos días, reveló estar en un proceso de conocerse mutuamente, afirmando que ambos prefieren ir despacio. "Nos estamos conociendo. Vamos despacio", indicó en su momento.

El conductor y exfutbolista Paco Bazán finalmente habló sobre su reciente ampay con Susana Alvarado durante una entrevista en el programa de Edwin Sierra en Radio Nueva Q. Con su característico estilo, Bazán dejó una respuesta que ha dado mucho de qué hablar: "Lo que se ve, no se pregunta", una frase que dejó abierta la interpretación sobre el vínculo que mantiene con la cantante de Corazón Serrano. Sin embargo, la conversación no quedó ahí, ya que el conductor se mostró notablemente nervioso cuando el locutor le preguntó si esta era la primera vez que salían juntos.

Ante la insistencia de Edwin Sierra, Paco Bazán no supo qué responder, optando por soltar una risa nerviosa que no pasó desapercibida para los oyentes ni para los seguidores de ambos artistas. Esta reacción, lejos de apagar los rumores, ha alimentado aún más las especulaciones sobre el tipo de relación que mantienen. Por ahora, ambos prefieren no dar mayores detalles, aunque la química entre ellos parece evidente en cada aparición pública y declaración.