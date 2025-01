El ansiado regreso de 'Esto es guerra' a la televisión peruana no pasó desapercibido para los fanáticos. Con un renovado formato bajo el nombre de 'Los reclutas', el reality de competencia volvió a captar la atención del público, especialmente con la incorporación de viejos conocidos como Fabio Agostini y Pancho Rodríguez. Sin embargo, el ambiente de camaradería se rompió rápidamente en su segundo día de competencia, cuando los dos exintegrantes del programa protagonizaron una discusión en vivo, dejando en evidencia la tensión no resuelta entre ambos.

La confrontación entre los participantes no fue un simple intercambio de palabras. El español, visiblemente molesto, acusó al chileno de hablar mal de él mientras se encontraba grabando un reality en Chile. "Me pasaron varios videos en los que él hablaba mal de mí. Ahora que estás enfrente, me gustaría que me dijeras en la cara", le dijo Pancho, desatando la ira del chileno, quien le respondió: "Lleva 8 años hablando mal de mí, está loco".

¿Qué le dijo Fabio Agostini a Pancho Rodríguez durante la discusión?

Fabio Agostini no tardó en exponer su versión de los hechos, asegurando que Pancho Rodríguez lo había llamado mentiroso y había puesto en duda su capacidad para defenderse. "Se inventó cosas como que soy una persona mentirosa, que no tengo recursos para defenderme", dijo el español.

Por su parte, Pancho Rodríguez no se quedó callado. Con firmeza, el chileno respondió a las acusaciones de Fabio, subrayando lo que consideraba una diferencia fundamental entre ellos: "La diferencia entre tú y yo es que yo, en estos 10 años, me he ganado el respeto de la gente compitiendo y dándolo todo por mi equipo. Tú te hiciste conocido aquí hablando mal de las mujeres".

La discusión, que estuvo a punto de desbordarse, culminó con un inesperado comentario de Fabio Agostini: "Tú no eres el que iba a dar una carta notarial a ProTV". Esto trajo a colación el enfrentamiento legal que el chileno había tenido con la producción de 'Esto es guerra', un tema que sigue siendo sensible para el chileno. En ese momento, los conductores del programa, Rebeca Escribens y Renzo Schuller, intervinieron para calmar los ánimos y pidieron a los participantes que se enfocaran en la competencia en lugar de continuar con la pelea.

¿Por qué Pancho Rodríguez renunció al reaity 'Esto es guerra'?

El regreso de Pancho Rodríguez a ´Esto es guerra' no solo fue polémico por su enfrentamiento con Fabio Agostini, sino también por los antecedentes de su salida del reality. En junio de este año, el chileno sorprendió al público cuando se alejó del programa tras un conflicto con la producción de ProTV. El reality había revelado que la productora había advertido al chileno sobre una posible demanda si no pagaba una penalidad de 450 mil soles por incumplir su contrato. En el acuerdo que firmó, Pancho Rodríguez se comprometía a trabajar en el reality de competencia hasta diciembre de 2024.

A pesar de esta controversia, Pancho Rodríguez decidió mantenerse alejado de los comentarios públicos sobre el conflicto. Sin embargo, en su participación en 'Ganar o Servir', el chileno evitó hablar de la polémica y delegó la defensa de su postura a sus abogados, quienes anunciaron a través de un comunicado en sus redes sociales que el 'Pitbull' estaba siendo asesorado legalmente para proteger sus derechos laborales.

El chileno reveló que, a pesar de su éxito en 'Esto es guerra', sentía que había alcanzado un punto de estancamiento y que necesitaba un cambio. "Me daba miedo renunciar a la estabilidad de ‘Esto es Guerra’, pero en el último tiempo no la estaba pasando bien. No me sentía cómodo en el programa, me sentía agobiado y sentía que necesitaba un cambio", explicó Pancho Rodríguez. Aseguró que había conversado con sus abogados antes de tomar la decisión, quienes le confirmaron que no habría ningún problema legal para su salida, dado que su contrato con ProTV era por prestación de servicios y no laboral.