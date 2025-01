Alessia Rovegno, reconocida por su participación en certámenes de belleza y su reciente relación con Hugo García, se pronunció tras la aparición de imágenes de su expareja besando a otra mujer. La polémica se desató luego de que el ex chico reality fuera captado en una situación comprometedora, semanas después de haber terminado su relación con la modelo.

En declaraciones brindadas al programa de espectáculos 'Amor y fuego', Alessia confirmó que vio las fotos del ampay. Lejos de mostrar incomodidad, la hija de Bárbara Cayo aseguró que no guarda rencores hacia Hugo. “Claro, sí los he visto. No, (me incomodaron las fotos), está bien, que se divierta”, expresó con serenidad, sorprendiendo a muchos por su respuesta.

Alessia Rovegno y su controversial declaración ante ampay de Hugo García

La reacción de Alessia Rovegno ha generado diversas opiniones entre sus seguidores, quienes han elogiado la madurez de la modelo al abordar un tema tan mediático. Durante su participación en el espacio televisivo conducido por Rodrigo González y Gigi Mitre, la también cantante reafirmó que mantiene una buena percepción de su expareja, a pesar de lo sucedido.

“Todo bien con Hugo, sea lo que salga de Hugo no va a cambiar lo que pienso, siento por él, y yo voy a estar siempre feliz por él”, añadió Rovegno, dando a entender que su relación terminó en buenos términos. Estas declaraciones dejan entrever que la ruptura fue consensuada y que, a pesar de las imágenes difundidas, ella prioriza su tranquilidad emocional.

Hugo García, por su parte, no se ha pronunciado públicamente sobre el ampay ni sobre las declaraciones de su expareja. Las cámaras de 'Amor y fuego' lo abordaron en el aeropuerto Jorge Chávez previo a su viaje a Miami, sin embargo, el capitán de 'Esto es guerra' optó por no responder a las preguntas de la prensa.