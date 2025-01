El cantante John Kelvin rompió su silencio después de que se viralizara una imagen suya en la comisaría de San Borja, luego de ser intervenido por la policía tras supuestamente manejar en estado de ebriedad. A través de un video, el artista aclaró que no fue detenido, sino que simplemente fue objeto de una intervención para realizarle una prueba de dosaje etílico, la cual dio resultados favorables para él.

John Kelvin se pronuncia sobre intervención policial

Según John Kelvin, todo ocurrió tras una reunión. "Están mal informando a la gente. Yo me encuentro libre, transitando como cualquier persona", expresó el cantante. Además, explicó que, por respeto a las autoridades, aceptó someterse a la intervención y se dirigió a la comisaría de San Borja, donde se le realizó la prueba de dosaje etílico. Los resultados mostraron que su nivel de alcohol en sangre era de 0.27 g/L, un nivel que se encuentra por debajo del límite permitido para conducir, 0.5 g/L.

El cantante presentó la prueba de alcoholemia como evidencia, mostrando que el resultado estaba dentro de los límites legales. “Acá está mi prueba, 0.27, es hasta 0.50. Yo le había dicho a la oficial que había brindado, pero no tomado. Me sentía en condiciones de poder manejar, estaba bien", aseguró. También enfatizó que su intervención no fue una detención y lamentó que la situación se hubiera malinterpretado y difundido de manera errónea. "No ha sido una detención, ha sido una intervención. El que no la debe no la teme, yo siempre voy a acatar las leyes", señaló, visiblemente molesto por las difamaciones que, según él, se han hecho en su contra.

John Kelvin también expresó su frustración por la viralización de una foto tomada por los efectivos policiales durante su intervención. Aclaró que la imagen fue solicitada por los propios oficiales, quienes le indicaron que era una foto protocolar para uso interno. "Hoy es cumpleaños de mi hija. Mi familia me está llamando preocupada por esta situación. Ya dejen de manchar mi nombre", afirmó el cantante. Además, mencionó que tomaría acciones legales tanto contra las redes sociales que difundieron la noticia como contra los policías que filtraron la foto.