La tiktoker Liumary Veronica ha desatado una polémica al compartir un video en su cuenta de TikTok, donde expone comprometedores chats con el cantante Jhon Kelvin. En la grabación, Liumary revela que el artista le habría enviado múltiples mensajes, insistiendo en establecer un encuentro personal con ella. Según la creadora de contenido, estas conversaciones evidenciarían una faceta distinta del músico, quien recientemente ha estado en el centro de la atención pública por temas controvertidos. Con esta revelación, la influencer no solo muestra los mensajes, sino que también hace una fuerte acusación: "Mostró su verdadera cara".

El video de la influencer, de nacionalidad venezolana, no tardó en hacerse viral, generando una ola de reacciones de distintos cibernautas. Los seguidores de la tiktoker destacan su valentía al dar a conocer esta información, mientras que otros piden más contexto sobre la relación entre ambos. Hasta el momento, Jhon Kelvin no se ha pronunciado al respecto, dejando abiertas muchas interrogantes sobre la veracidad de los mensajes y la naturaleza de los hechos expuestos.

"Te quiero demostrar como, un hombre, cuando lo rechazas, puede sacar su peor versión o lo que realmente es. Ojo, no todos, porque hay hombres a los que les dices que no quieres nada con ellos y son supercaballerosos, pero este es el tipo de hombre que agrede a una mujer", señaló en el inicio de su video la creadora de contenido.

Acto seguido, Liumary Veronica no dudó en mostrar diversos chats en los cuales, John Kelvin, quien recientemente fue denunciado por agresión por su expareja Glenda Rodríguez, le insistía para poder tener un encuentro privado. Incluso, el cantante peruano le aseguró que podría darle el encuentro en Colombia, país en el cual la creadora de contenido se encontraba de vacaciones.

"Te hubiera podido acompañar, pero si gustas te doy el alcance. ¿Dónde estarás?", le insitía Kelvin a la tiktoker. Además, la creadora de contenido mostró pruebas en las cuales, el cumbiambero le respondía constantemente a sus historias de Instagram, sin embargo, ella nunca accedió a las peticiones del artista nacional.

Cansada de los constantes mensajes que la tiktoker consideró como acoso, Liumary Verónica le puso un alto a John Kelvin mediante una conversación de Instagram. "Con el respeto del mundo, (...) no te llamaría porque, con todo respeto, no eres mi prototipo de hombre. Pero, sí agradezco tu buen gusto", señaló la venezolana, sin esperar los insultos y ofensas del cumbiambero en su contra.

"Aprovecha en comer rico en mi país, la belleza se va, no dura para siempre. Mujeres hay muchas, no eres única. No soy tu fan por sea caso, solo deseaba hacer negocio, no te confundas, para negocio sirves. nada más, chamita", expresó John Kelvin.

Ante esto, la tiktoker no tardó en responder y le puso las cosas claras a Kelvin. "Ya veo porque te tildan de agresor, como te rechazo, me discriminas. Nunca podrás tener una mujer como yo", sentenció la creadora de contenido venezolana.