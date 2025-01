El mundo de la cumbia está de luto tras la muerte de Víctor Yaipén, destacado músico y fundador de Orquesta Candela, quien perdió la vida el 19 de enero debido a complicaciones relacionadas con la diabetes. Walter Yaipén, hermano del fallecido y líder de Hermanos Yaipén, narró entre lágrimas el emotivo momento que compartió con él en el hospital, apenas una hora antes de su deceso.

Walter visitó a su hermano en el centro médico y describió cómo, a pesar de que Víctor estaba inconsciente, sintió una conexión especial: “Una hora y media antes de que parta, yo me acerqué al hospital. Sentí que me escuchaba porque movió su dedo, y su corazón empezó a latir más fuerte. Él estaba inconsciente, pero sé que me escuchaba”, declaró en el programa 'Préndete'.

¿Cuál fue el momento que vivió Walter Yaipén con su hermano Víctor Yaipén?

El líder de Hermanos Yaipén compartió que, durante las últimas horas de vida de Víctor Yaipén, estuvo acompañado de su sobrino Giancarlo, hijo del fallecido, quien lo mantuvo informado de su estado de salud. Walter detalló que, pese a encontrarse cumpliendo compromisos artísticos, se aseguró de estar pendiente de cualquier novedad. “Antes de empezar mi concierto, le dije a mi sobrino: ‘Cualquier cosa, llámame. Tengo que cumplir un compromiso, pero estaré atento’”, reveló.

La noticia de la muerte de Víctor Yaipén fue devastadora para la familia. Walter recordó que, mientras ofrecía un concierto en el Parque de las Leyendas junto a su hermano Javier, recibió el fatídico mensaje. Ante la tragedia, decidió interrumpir su actuación y dirigirse al público con un mensaje lleno de sinceridad y dolor. “El show tenía que continuar, pero con mi hermano no podíamos seguir en el escenario. El dolor nos embargaba, por eso pedimos al público que nos permitiera retirarnos para estar con nuestra familia. El público lo entendió”, confesó el músico.