De acuerdo con la denuncia que interpuso Gabriela Álava contra Jean Deza por agresión física a inicios del año, se reveló en el documento que el futbolista la habría amenazado para que no lo demandara. Asimismo, se dio a conocer que Deza le suplicó entre lágrimas.

Recordemos que Gabriela Álava afirmó que su expareja, el futbolista Jean Deza, la habría amenazado con el fin de impedir que interponga una denuncia formal. Según su declaración, la agresión física y verbal habría ocurrido durante la celebración de Año Nuevo, lo que le habría ocasionado daños significativos.

El requerimiento de prisión preventiva contra Jean Deza

El programa ‘ContraCorriente’ ha obtenido el documento que solicita la prisión preventiva del futbolista Jean Deza. Los pormenores de la agresión expuestos en el requerimiento evidencian un perfil alarmante, que no solo destaca por su comportamiento violento, sino también por su historial de reincidencia en actos delictivos.

Cabe señalar que Gabriela Álava, en su declaración, afirmó que Jean Deza le lloró y rogó que no lo denunciara.

“Comencé a gritar porque me vi toda golpeada, con sangre; estaba media lavada y tenía miedo. Lo desperté y le reclamé lo que me había hecho, y él me dijo: ‘pensé que te había pasado algo, no reaccionabas, la cagué, y enloquecí’, y lloró. Yo le dije que me pudo haber matado”, fue lo que mencionó la modelo.

Jean Deza habría amenazado a Gabriela Álava para evitar demanda. Foto: Contracorriente



¿Qué otros detalles se revelaron?

En su testimonio, Gabriela Álava afirmó que el futbolista Jean Deza trató de persuadirla mediante amenazas.

“Después, unos amigos de él me llevaron donde estaba. Ahí conversamos y me lloraba para que no lo denuncie. Le dije que sí lo denunciaría y después me iría, y él dijo: ‘bueno, para que te vayas falta tiempo, atente a las consecuencias’”, añadió al respecto.

Por otro lado, la Segunda Fiscalía Especializada en Violencia contra la Mujer de Lima Centro ha solicitado una medida de prisión preventiva de nueve meses para el futbolista Jean Deza. Esta solicitud se fundamenta en la presunta tentativa de feminicidio en contra de su expareja, un incidente que habría ocurrido tras una celebración de Año Nuevo en el distrito de San Miguel.