A pesar de haber denunciado públicamente a Jean Deza a inicios del mes, después de haber recibido agresiones por parte del futbolista, la modelo Gabriela Álava también ha recibido algunas críticas por lo que comparte en redes sociales, en medio de su complicada situación. Ante ello, no dudó en defenderse y revelar que llevará terapia psicológica.

En medio de este complicado panorama, Gabriela Álava ha manifestado que no está atravesando un buen momento. Sin embargo, ha decidido buscar ayuda profesional y comenzará a asistir a terapia para lidiar con las secuelas de la situación. La denuncia ha generado un amplio debate en redes sociales, donde muchos han expresado su apoyo, mientras que otros han cuestionado su decisión de hablar públicamente.

Gabriela Álava se pronuncia tras denuncia

A través de su cuenta en Instagram, Gabriela Álava se pronunció luego de haber sido cuestionada por continuar su vida con normalidad, a pesar de la grave denuncia que hizo contra Jean Deza hace más de una semana. Recordemos que, hasta el momento, el futbolista posee 11 denuncias en su contra por violencia contra la mujer.

“Ayer tuve muchos comentarios de gente con cero empatía, diciendo: ‘En vez de preocuparte por tus dientes, deberías preocuparte por llevar terapia’. Eso lo estuve viendo hace días, pero es a través de citas con previa programación. Hoy empiezo con las terapias psicológicas”, señaló la modelo inicialmente.

Asimismo, Gabriela Álava se defendió ante la ola de críticas para enfocarse en los mensajes de apoyo que ha recibido. La joven aseguró que no es nada fácil, en referencia a la denuncia que interpuso contra Jean Deza, pero está trabajando en sí misma.

“Gracias a todos los que por ahí siempre me dejan un mensaje lindo y alentador. Los leo, y aunque quizás no pueda contestar a todos, me ayuda a tener fuerzas ante esta situación que no está siendo nada fácil. Gracias a ustedes, no me siento sola”, añadió al respecto.

Gabriela Álava rompe su silencio tras denuncia contra Jean Deza. Foto: Instagram

Comunicado de Jean Deza

El pasado 7 de enero, Jean Deza reapareció en sus redes sociales para compartir un contundente comunicado, en donde aseguró que sí está colaborando con la investigación que viene realizando el Ministerio Público.

“Decidimos no oponernos a dicha medida, con la finalidad de continuar colaborando con el curso de las investigaciones, dando todas las facilidades del caso a las entidades estatales correspondientes. Mi persona no se encuentra prófugo, ni no habido como se ha manifestado de manera pública. El juzgado y la fiscalía a cargo de la investigación tienen conocimiento del domicilio en el cual me encuentro radicando”, detalló el joven.