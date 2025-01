Jean Deza se pronunció sobre su futuro tras denuncia de agresión física: "Voy a seguir jugando"

Hace unas semanas, Jean Deza fue denunciado por su expareja Gabriela Álava en una comisaría de San Miguel por agresión física y psicológica durante una fiesta de Año Nuevo. Tras ello, el Poder Judicial ordenó su impedimento de salida del Perú por presunto delito de tentativa de feminicidio. En estos días, el exfutbolista de Alianza Lima ha sido captado ingresando a la Dipincri de ese distrito para someterse a una evaluación psiquiátrica y para brindar algunos testimonios para el caso.

En las últimas horas, el popular 'Ratón' fue interceptado por las cámaras de un programa de televisión saliendo de la comisaría y aprovechó para confirmar que seguirá jugando al fútbol.

¿Qué dijo Jean Deza sobre su futuro tras denuncia de agresión física?

El exfutbolista de Juan Pablo II de Chongoyape, su último club con el que no llegó a jugar tras ser apartado por la denuncia, señaló que a pesar de las críticas pronto estará anunciando al equipo donde llegará.

"Estábamos en una fiesta, habíamos tomado un poco de alcohol, pero bueno, como ya lo dije, ya está aclarado, va a salir la verdad y voy a seguir jugando por más de que a la gente no le guste. La gente puede opinar, calificarme, pero realmente los que me conocen saben cómo soy. Voy a seguir jugando, no se preocupen. Dentro de poco van a ver en qué club es", declaró para 'Amor y Fuego'.

Canales de ayuda

Si eres o conoces a alguien que ha sido afectada o involucrada en hechos de violencia familiar o sexual, comunícate de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”.

Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los Centros de Emergencia Mujer o al Servicio de Atención Urgente. Este servicio atiende las 24 horas, todos los días del año (incluye feriados).