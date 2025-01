Fiscalía solicita 9 meses de prisión preventiva contra Jean Deza por tentativa de feminicidio

El Ministerio Público acaba de solicitar 9 meses de prisión preventiva contra Jean Deza por el presunto delito de tentativa de feminicidio. El futbolista nacional fue denunciado por su expareja, Gabriela Álava, por violencia física y psicológica luego de una reunión realizada en Año Nuevo.

"Segunda Fiscalía Especializada en Violencia contra la Mujer de Lima Centro solicitó nueve meses de prisión preventiva para Jean Deza, por el presunto delito de tentativa de feminicidio en agravio de G. A. F., ocurrido en San Miguel. El Ministerio Público adoptó este requerimiento tras formalizar la investigación preparatoria en contra del investigado. Asimismo, se espera que el 13 Juzgado de Investigación Preparatoria de Lima fije fecha y hora para la audiencia", publicó esta entidad en sus redes sociales.

¿Qué dijo Jean Deza tras denuncia de su expareja?

Luego de ser acusado por su expareja, Jean Deza brindó declaraciones para el programa 'Amor y fuego' y señaló que piensa seguir jugando al fútbol profesional.

"Estábamos en una fiesta, habíamos tomado un poco de alcohol, pero bueno, como ya lo dije, ya está aclarado, va a salir la verdad y voy a seguir jugando por más de que a la gente no le guste. La gente puede opinar, calificarme, pero realmente los que me conocen saben cómo soy. Voy a seguir jugando, no se preocupen. Dentro de poco van a ver en qué club es", manifestó hace algunos días.

Juan Pablo II separó a Jean Deza tras denuncia por agresión física

Luego de conocerse la denuncia por agresión física, Juan Pablo II de Chongoyape, equipo recién ascendido a la Liga 1 del fútbol peruano, decidió separar de manera definitiva a Jean Deza de su plantel profesional.

"La institución, fiel a sus valores y principios, reitera su compromiso de exigir a todos sus integrantes un comportamiento ejemplar, alineado con el propósito de contribuir a la construcción de una sociedad mejor. En concordancia de nuestra política interna, se ha tomado la decisión de proceder a la separación definitiva del mencionado futbolista. El departamento legal del club será el encargado de gestionar los términos y condiciones de esta medida (...)", se puede leer en un comunicado difundido en las redes sociales del club.

Canales de ayuda

Si eres o conoces a alguien que ha sido afectada o involucrada en hechos de violencia familiar o sexual, comunícate de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”.

Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los Centros de Emergencia Mujer o al Servicio de Atención Urgente. Este servicio atiende las 24 horas, todos los días del año (incluye feriados).