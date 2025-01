Pamela Franco, reconocida cantante de cumbia, se encuentra en el centro de una polémica luego de que la actriz cómica Paloma de la Guaracha hiciera graves declaraciones en su contra. Según las afirmaciones de Paloma, Franco habría acudido a prácticas de magia negra a través de su amiga Yolanda Medina para interferir en la relación entre Christian Cueva, conocido como ‘Aladino’, y su esposa Pamela López.

Pamela de la Guaracha ofrece disculpas a Yolanda Medina y Pamela Franco

La controversia comenzó cuando Paloma de la Guaracha realizó una transmisión en redes sociales en la que aseguró haber encontrado fotografías de Christian Cueva y Pamela López en posesión de un brujo. Según su versión, Franco habría recurrido a Yolanda Medina para realizar trabajos de brujería con el objetivo de separar al futbolista de su esposa y enamorarlo.

Indignada por las acusaciones, Pamela Franco respondió con firmeza mediante una carta notarial enviada el 16 de enero. Es importante mencionar que Yolanda Medina, líder del grupo 'Alma Bella', también anunció acciones legales contra Paloma de la Guaracha.

Tras la controversia, Paloma dio marcha atrás y ofreció una entrevista a un medio local en la que detalló las razones detrás de sus declaraciones y expresó disculpas a las personas afectadas por sus palabras.

“He conversado con Yolanda y lamento mucho haberla dañado, ella es mi amiga. La verdad es que un maestro curandero, Yamarash, me dijo que Yolanda había ido para hacer una mesada a Cueva y la mamá de su hija, él me contó el día que fui a hacerme un baño de limpieza. Además, en el WhatsApp me lo vuelve a decir y ahí está la prueba", dijo a Trome.

Sobre la carta notarial de Pamela Franco, agregó: "No me ha llegado nada porque estoy en España, por eso no podría decir nada al respecto, pero sí en caso la he dañado con mis declaraciones, le envío las disculpas del caso, como repito a todas las personas que se han sentido dañadas, me retracto de todo lo que he dicho. Me retracto de todo lo que he hablado".