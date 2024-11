Pamela Franco y Christian Cueva han acaparado las miradas en los últimos días tras oficializar su romance en un evento en Santa Clara. La situación se tornó aún más mediática debido al gesto inesperado del futbolista, quien, visiblemente emocionado, intentó besar a la cantante en público. Sin embargo, la reacción de Pamela, un tanto distante, ha desatado una ola de comentarios y especulaciones sobre la autenticidad de sus sentimientos. A pesar de la polémica, la cantante Yolanda Medina, amiga cercana de Franco, se pronunció para defenderla y aclarar la situación.

Yolanda Medina se pronuncia sobre relación de Pamela Franco y Christian Cueva

Durante una entrevista con un medio local, Yolanda Medina fue clara al expresar su postura sobre la relación de su amiga con el futbolista de Cienciano. La cantante destacó que cada pareja tiene su propia manera de demostrar afecto y que, en el caso de Pamela Franco, sus sentimientos se reflejan en sus acciones más que en gestos públicos. “Asumo que ella demostrará su amor con sus acciones. Tampoco quieran ver a Pamela colgada de él”, comentó Medina, enfatizando que la actitud de su colega no debería ser malinterpretada como desinterés.

Aunque algunos usuarios consideran que la actitud reservada de la intérprete de 'Dile la verdad' podría indicar falta de compromiso, Yolanda Medina desestimó estas interpretaciones y resaltó que no todos expresan amor de la misma forma. “Ellos son los dueños de sus vidas. Si se aman y han decidido hacerlo público, les deseo lo mejor”, expresó Medina, reflejando su respeto hacia la decisión de la pareja de mostrar su vínculo de manera pública.

Yolanda Medina opina sobre Pamela López y Luis Fernando Rodríguez

La cantante Yolanda Medina también fue consultada acerca de Pamela López, aún esposa de Christian Cueva, quien ha mantenido su presencia en la esfera pública. Recientemente, López fue vista compartiendo eventos sociales con el empresario Luis Fernando Rodríguez, lo que generó especulaciones sobre una posible nueva relación. Sin embargo, López ha sido tajante al desmentir dichos rumores, afirmando que Rodríguez es solo un amigo. "No, no, no para nada. ¿Ustedes se están conociendo? Sí, bueno, es mi amigo y lo dije en su momento y lo seguiré diciendo, somos libres y es mi amigo", declaró López, dejando en claro su situación actual.

Medina, por su parte, comentó sobre la libertad de cada uno para tomar sus decisiones personales. "Que todos hagan lo que sus corazones quieran y sean felices", dijo la cantante, dejando abierta la posibilidad de que tanto Pamela López como Christian Cueva sigan sus propios caminos sin miramientos ni críticas.