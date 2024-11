Después de las críticas que ha recibido Julián Zucchi por los besos que ha protagonizado con Melissa Paredes en la obra teatral ‘El Divorcio’, reveló que el mismo Anthony Aranda no tiene problemas con esas escenas e incluso les llegó a solicitar que sus personajes tengan más demostraciones de afecto y así mejorar la ‘relación’.



Julián Zucchi sobre los besos con Melissa Paredes



Desde que el programa ‘Amor y fuego’ difundió imágenes de la obra teatral ‘El Divorcio’, donde Julián Zucchi y Melissa Paredes son protagonistas, se creó una gran polémica por la situación similar en la que se conocieron la modelo y su esposo, Anthony Aranda.

En medio de todas las críticas, Julián Zucchi decidió aclarar los besos que se ha dado con Melissa Paredes, señalando que todo es estrictamente profesional por la obra teatral que protagonizan juntos. Así lo manifestó en una entrevista con el programa ‘Más espectáculos’.



“No sé si me divierte, me río, pero no mucho. Mira, es una obra hermosa que hacemos y lo que se reduce a un beso… Creo que aprendí a divertirme con esto, aunque me apena que se pierda de vista lo importante de la obra”, detalló el argentino.

¿Anthony Aranda no tiene problemas con los besos?



Incluso, Julián Zucchi reveló que Anthony Aranda no tiene problemas con los besos que se da Melissa Paredes y el actor en la obra teatral, pues incluso les ha pedido que se muestren más afectuosos para que así se refleje la química de sus personajes.

“Nos reímos, nos causa gracia. De hecho, a Anthony le divirtió mucho mi personaje. Él vino al estreno y comentó que sentía que ahí faltaba un beso más para que la relación de los personajes se viera más creíble. Todo bien, muy buena onda”, confesó el actor.

Por su lado, Melissa Paredes se justificó por los besos con Julián Zucchi, aclarando que ese tipo de escenas forma parte de su profesión y no le ve nada de malo. La modelo reafirmó que su esposo, Anthony Aranda, sabe comprenderla perfectamente. “Es parte del trabajo, no hay por qué sentir celos. Yo trabajo en esto, esta es mi profesión”, sentenció al respecto.