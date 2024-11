Melissa Paredes sorprendió al público al compartir un beso con Julián Zucchi durante una representación de la obra teatral 'El Divorcio'. En declaraciones para el programa 'Amor y fuego', la actriz aclaró que su esposo, Anthony Aranda, no debería sentirse celoso, ya que este tipo de escenas son parte de su trabajo como actriz.

Por su parte, Julián Zucchi también se pronunció sobre la situación, destacando la profesionalidad de su compañera. Ambos artistas reafirmaron su compromiso con la actuación y la importancia de mantener una relación de confianza en el ámbito laboral.

¿Cómo reaccionó Anthony Aranda al beso de Melissa Paredes y Julián Zucchi?

El bailarín, conocido como el 'Activador', afirmó que no le molesta ver a la modelo y actriz besando a otro hombre, ya que ambos son profesionales en lo que hacen. “Ella es una capa, súper profesional. Además, con Julián me he reído toda la obra, es muy talentoso. Es su trabajo”, expresó.

¿Qué dijo Melissa Paredes de su beso con Julián Zucchi?

La actriz enfatizó que la confianza es fundamental en su relación con Anthony Aranda. Paredes considera que su esposo comprende la naturaleza de su trabajo y respeta las dinámicas que surgen en el escenario. "Es parte del trabajo, no hay por qué sentir celos, yo trabajo en esto, esa es mi profesión y bueno, feliz", dijo la modelo.