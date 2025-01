A pesar de ser una figura destacada en México, luego de su éxito por su participación en ‘La casa de los famosos 2023’, Nicola Porcella reveló que no tiene suerte para el amor. Sin embargo, el peruano, al parecer, este año se dedicará a encontrar a su alma gemela, por lo que no tiene inconvenientes en usar aplicaciones de citas.

Después de una emotiva charla con sus familiares, Nicola Porcella comprendió que no debe dejar su vida sentimental de lado, a pesar de la mala suerte que ha tenido en el amor. Por ello, el modelo decidió instalarse aplicaciones de citas, aunque hizo una impactante revelación: “Te juro que nunca he conocido a alguien por ahí”.

¿Nicola Porcella tendrá pareja este 2025?

En recientes declaraciones con la prensa mexicana, Nicola Porcella confesó que, aunque está enfocado en diferentes proyectos personales, no descuidará su situación sentimental.

“Después de lo de ‘Soltero cotizado’, peor no me puede ir, la verdad, y justo hablé con mi familia (…) me dijeron: ‘Sé que estás feliz en lo laboral, sé que estás haciendo lo que te apasiona, pero sabemos que emocionalmente no eres feliz, que te dedicas a ayudar a mucha gente, pero no estás cumpliendo tú, tus objetivos personales’”, detalló al inicio.

En esa misma línea, Nicola Porcella no tuvo miedo en confesar que sí ha usado aplicaciones de citas, aunque tampoco tendría tanta suerte en internet.

“Tengo abiertas varias aplicaciones, las abro cuando viajo, ahí busquen… no, Grindr no, a la Wendy sí la veo bastante ahí. El Tinder lo abro de vez en cuando, pero te juro que nunca he conocido a alguien por ahí”, agregó.

Nicola Porcella buscará el amor ete 2025. Foto: Instagram

¿Por qué no habría tenido suerte?

A pesar de usar aplicaciones de citas, Nicola Porcella confiesa que no habría tenido suerte en encontrar a alguien con quien salir, pues algunas veces piensan que no es el verdadero. Incluso, en una oportunidad, ya le bloquearon una de sus cuentas al creerla ‘fake’.

“No, ya me bloquearon uno, ya me lo bloquearon pensando que no era yo. Nunca he conocido a nadie por estas aplicaciones, te soy totalmente honesto, pero me divierto viendo. Yo creo que eso va a ser natural; cuando conozca a alguien, va a ser porque Dios y La Virgen me la pusieron en el camino”, sentenció.