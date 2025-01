El actor peruano Nicola Porcella, conocido por su participación en 'La casa de los famosos México', inició el año 2025 envuelto en una controversia debido a una acusación de presunta agresión en su contra. Según reportó el canal de espectáculos en YouTube Kadri Paparazzi, una mujer habría señalado a Porcella por maltrato y amenazas, afirmando que la situación la llevó a abandonar la Ciudad de México debido al impacto emocional y psicológico que sufrió.

Nicola Porcella es acusado de agredir y amenazar a mujer en México

De acuerdo con lo expresado por el conductor del canal, conocido como 'El lobo', la denunciante se encuentra recibiendo tratamiento psicológico y asesoría legal para proceder contra el actor. "Gracias a todo lo que sufrió en manos de Nicola, se tuvo que ir de la ciudad, asustada, en depresión, con tratamiento, mal", afirmó durante la transmisión.

Los detalles sobre la identidad de la mujer no han sido revelados, pero el programa mencionó que ella habría sido objeto de un intento de intimidación mediante una oferta laboral que presuntamente buscaba silenciarla. Este señalamiento ha generado amplia cobertura mediática y reacciones en redes sociales.

En respuesta al escándalo, Nicola Porcella abordó brevemente el tema durante una entrevista con el periodista de espectáculos Ernesto Buitrón, afuera de las instalaciones de Televisa. El actor calificó las acusaciones como falsas y aseguró que no permitirá que afecten su vida personal o profesional.

"Es mentira y para generar esa noticia necesitan dos. Yo estoy enfocado en mi trabajo, no hago daño a nadie, no pienso hacer daño a nadie, vivo muy tranquilo. No voy a responder lo que es mentira, porque es totalmente falso. Ya aprendí a cuidarme mucho, a siempre tener todo bien ordenado, a no hacer daño, a tener mis pruebas; si pasa algo, estoy tranquilo", declaró.