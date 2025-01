Karime Scander, actriz de 'Al fondo hay sitio', revela su 'mayor miedo' y deja impactados a sus fans: "Le tengo pánico"

La actriz peruana Karime Scander, quien se ha ganado un lugar especial en los corazones del público con su interpretación de Alessia Montalbán en 'Al fondo hay sitio', decidió mostrar un lado más personal en redes sociales. A través de un video en sus historias de Instagram, Scander reveló un miedo que muchos de sus seguidores desconocían: su pánico a las agujas.

En la publicación en su cuenta oficial de la mencionada red social, que rápidamente generó reacciones de apoyo entre sus fans, Karime compartió cómo enfrentó este temor durante un procedimiento de salud. En esta ocasión, la joven actriz debía inyectarse vitamina C, un tratamiento común, pero que para ella representó un verdadero desafío. "Me mandaron a inyectarme vitamina C por salud, pero le tengo PÁNICO a las agujas", escribió junto al clip que mostró todo el proceso.

¿Cuál es 'el gran miedo' de Karime Scander?

En el video, Karime Scander aparece visiblemente nerviosa, tratando de cubrirse el rostro con las manos mientras se preparaba para recibir la inyección de parte de una enfermera. La artista peruana no ocultó su incomodidad al enfrentarse a su miedo a las agujas, pero a pesar del pánico que mostró en el momento, la artista logró superar el procedimiento en cuestión de segundos.

"Me mandaron a inyectarme vitamina C por salud, pero le tengo PÁNICO a las agujas", escribió Karime Scander antes de que le aplicaran la inyección, dejando en claro que su decisión era netamente por salud.

El gesto auténtico y honesto de la intérprete de Alessia Montalbán fue aplaudido por sus seguidores, quienes valoraron su valentía y transparencia y se lo hicieron notar en diversos comentarios. "Se logró", escribió la actriz al finalizar el video, mostrando una gran sonrisa y dejando en claro que, aunque fue una experiencia difícil, la superó con determinación.