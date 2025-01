Aunque Karla Tarazona y Christian Domínguez ya se muestran públicamente como una pareja feliz, no todos están de acuerdo con dicha relación. Hace unos días, la conductora Valeria Piazza resaltó que su vínculo era como un ‘hilo rojo tóxico’, algo que no le habría gustado para nada a Tarazona.

En una entrevista exclusiva con Trome, Karla Tarazona respondió rápidamente a las afirmaciones de Valeria Piazza, quien describió como un ‘hilo rojo tóxico’ la conexión que tiene con Christian Domínguez. Tarazona no dudó en cuestionarla públicamente: “¿Y quién es ella para opinar de lo que no sabe?”.

Karla Tarazona se defiende ante comentarios de Valeria Piazza

Todo indicaría que Karla Tarazona defenderá a capa y espada su vínculo con Christian Domínguez, pues así lo hizo tras escuchar el particular comentario de Valeria Piazza. En entrevista con el diario Trome, la conductora de ‘Préndete’ sacó cara por el cantante.

“¿Y quién es ella para opinar de lo que no sabe?… Ahora, todas son psicólogas, pues así también debería opinar de sus amigas. Ahí sí la lengua se le corta, porque tiene varias que andan por ahí”, señaló irónicamente.

Asimismo, Karla Tarazona habría dejado entrever que no le importan los comentarios de otras personas, pero resaltó que no sería amiga de Valeria Piazza. “Lo que opine, sobre todo ella, me da igual. Que haga su prensa con sus amigas, yo no lo soy. De lejos con esa gente. Ahora todas y todos opinan de nosotros”, sentenció tajantemente.

Valeria Piazza sobre el vínculo entre Karla Tarazona y Domínguez. Foto: Difusión

Valeria Piazza sobre Karla Tarazona

Todo comenzó cuando Valeria Piazza no dudó en comentar sobre la relación de Karla Tarazona con Christian Domínguez, confesando que ellos podrían ser “el uno para el otro” a pesar de su pasado.

“La verdad es que Karla y Christian me hacen recordar la historia del ‘hilo rojo’, pero en su caso es un ‘hilo rojo tóxico’, porque a pesar de todo lo que han vivido, con las infidelidades de él y las cosas que ella en su momento dijo en algunos programas, están destinados a estar juntos. Quizás ambos sean el ‘amor de su vida’ del otro; solo así se puede entender que ahora estén tan felices en este viaje que han realizado a Panamá”, detalló la presentadora.