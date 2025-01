A pesar de que compartieron reflectores en ‘Risas de América’, al parecer la relación entre Milagros Pedreschi y Karla Tarazona no habría sido la mejor, ya que la exbailarina confesó que la presentadora siempre tuvo comentarios negativos hacia ella. “No era muy mencionada, pero siempre ha sido despectiva con sus comentarios”, señaló la exbailarina en entrevista con el diario Trome.

Recordemos que Milagros Pedreschi es una exbailarina, vedette y actriz peruana que ganó notoriedad en la televisión nacional por su participación en diversos programas de humor y entretenimiento. Su carrera en la pantalla chica se destacó por su talento en la danza y la actuación, lo que la llevó a formar parte de producciones reconocidas.

¿Tiene problemas con Karla Tarazona?

Milagros Pedreschi confesó en entrevista con el diario Trome que no tiene ningún problema o rencor con Karla Tarazona, pero sí le disgusta la manera en la que la presentadora de ‘Préndete’ se refería a las personas.

“No tengo problemas personales con ella. Lo que pasa es que ella tiene una forma de referirse a las personas. En algún momento se refirió a mi persona un poco mal y me dejé de hablar con ella, porque trabajábamos en ‘Risas de América’, no recuerdo por qué. Ella en ese momento era una más, no era una estrella. Mejor dicho, no era muy mencionada, pero siempre ha sido despectiva con sus comentarios”, señaló tajantemente.

Karla Tarazona en 'Risas de América'. Foto: Difusión

En esa misma línea, Milagros Pedreschi aprovechó para criticar la imagen de Karla Tarazona como conductora de televisión, llegando a compararla con Brunella Horna.

“Como conductora tampoco me gusta. Brunella Horna es más conductora que ella; para mí, es una chica que se nota educada, elegante para hablar, tiene buenas palabras, a pesar de que todo el mundo puede decir que es brutita y no, yo veo a la chiquita mucho más desenvuelta y educada como conductora que a Tarazona”, arremetió duramente.

¿No considera que Karla Tarazona sea buena actriz?

Por otro lado, Milagros Pedreschi rememoró su participación en una obra teatral junto a Karla Tarazona, donde disfrutaron de momentos agradables en los camerinos. Sin embargo, esto no impidió que expresara sus críticas hacia la actuación de la locutora de radio.

“Karla no tiene la pasta actoral; de repente, como conductora, si se puliera un poquito más, te podría decir que sí, pero a veces es tan chabacana. O sea, a veces todo el mundo piensa o quiere ser una Magaly Medina; Magaly, hasta para ser despectiva, hasta para insultar o poner un apodo, sabe cómo hacerlo y tiene la clase. Estoy diciendo simplemente lo que yo pienso de ella. No me cae mal, te lo puedo jurar, pero no me gusta la forma despectiva en que en algún momento se refirió a mí”, finalizó en su entrevista.