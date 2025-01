A pesar de las innumerables infidelidades de Christian Domínguez y las críticas que hizo Karla Tarazona en su momento hacia el cantante, la conductora Valeria Piazza dejó entrever que ellos podrían ser como “el hilo rojo tóxico”, ya que siguen unidos a pesar de todo.

Recordemos que Karla Tarazona y Christian Domínguez se han vuelto más unidos en 2024, luego de que el presentador terminara con Pamela Franco, tras ser “ampayado” con otra mujer. Aunque siempre han llevado una buena relación de padres, en los últimos meses se les ha visto más cariñosos, despertando rumores de una reconciliación.

¿Valeria Piazza ve futuro a Tarazona y Domínguez?

La conductora Valeria Piazza no dudó en comentar sobre la relación de Karla Tarazona con Christian Domínguez, pues señaló que tal vez ellos podrían ser “el uno para el otro” a pesar de su pasado. En entrevista con el diario Trome, hizo una contundente afirmación.

“La verdad es que Karla y Christian me hacen recordar la historia del ‘hilo rojo’, pero en su caso es un ‘hilo rojo tóxico’, porque a pesar de todo lo que han vivido, con las infidelidades de él y las cosas que ella en su momento dijo en algunos programas, están destinados a estar juntos. Quizás ambos sean el ‘amor de su vida’ del otro; solo así se puede entender que ahora estén tan felices en este viaje que han realizado a Panamá”, señaló.

En medio de las críticas que reciben Christian Domínguez y Karla Tarazona, Valeria Piazza resaltó que si la presentadora le ha dado una nueva oportunidad, debe ser por una razón.

“Para dar ese paso es porque hay algo que ella vio en él, que es distinto al Christian con el que estuvo la primera vez. Tal vez ahora que regresen se animen a tener familia y hasta se casen. Aunque muchos critiquen o no lo aprueben, al final la decisión es de ambos”, añadió.

Karla Tarazona se muestra enamorada de Christian Domínguez. Foto: Instagram

Valeria Piazza niega embarazo

Por otro lado, Valeria Piazza, en sus historias de Instagram, decidió aclarar los rumores y expresar su molestia por los constantes comentarios que recibe sobre un posible embarazo. La conductora negó tajantemente encontrarse en la dulce espera.

“¿Por qué en cada publicación que subo me escriben estos comentarios? No, no estoy embarazada. Puedo subir de peso, bajar, estar un día hinchada, con temas hormonales. Hay miles de factores que pueden estar pasando”, señaló al respecto.