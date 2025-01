La conductora de televisión y exMiss Perú, Valeria Piazza, respondió recientemente a los constantes rumores y cuestionamientos sobre un supuesto embarazo, generados a partir de comentarios en sus publicaciones en redes sociales. A través de su cuenta de Instagram, la modelo fue enfática en descartar que esté esperando un hijo y aprovechó para expresar su malestar ante estas insinuaciones.

Valeria Piazza responde tras supuestos rumores de embarazo

Valeria Piazza utilizó sus historias de Instagram para abordar el tema que, según indicó, se ha repetido en varias de sus publicaciones. En un mensaje directo, aclaró que no está embarazada y explicó que los cambios en su cuerpo pueden deberse a múltiples factores. Esto se dio después de recibir diversos mensajes, tales como: "Estás embarazada, ¿verdad?", "Ya se está notando la barriguita", "¿Estás embarazada?", entre otros.

"Pregunta seria, ¿por qué en cada publicación que subo me escriben estos comentarios? No, no estoy embarazada. Puedo subir de peso, bajar, estar un día hinchada, con temas hormonales. Hay miles de factores que pueden estar pasando”, escribió Piazza en su publicación.

En entrevistas previas, Valeria Piazza había comentado que tomó la decisión de congelar sus óvulos para tener la opción de ser madre en el futuro junto a su esposo, Pierre Cateriano. No obstante, dejó claro que, por el momento, no es una de sus prioridades.

Valeria Piazza y Pierre Cateriano forman una de las parejas más estables de la farándula peruana. Desde que contrajeron matrimonio, han sido objeto de atención mediática y de constantes preguntas sobre sus planes familiares. Sin embargo, la modelo ha pedido en varias ocasiones respeto hacia su vida privada, especialmente en temas tan sensibles como el embarazo.