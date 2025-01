La conductora de televisión Valeria Piazza mostró su asombro al conocer los detalles que rodean la separación de Alessia Rovegno y Hugo García, una de las parejas más mediáticas de los últimos tiempos. Según la presentadora de 'América Espectáculos edición verano', los recientes ampays de ambos podrían haber puesto punto final a cualquier posibilidad de reconciliación.

Valeria Piazza afirma que Alessia Rovegno quiso "vengarse" de Hugo García

Hugo García, quien recientemente confirmó el fin de su relación con la Miss Perú Universo 2022, fue captado besándose con una joven extranjera identificada como Emilie Nee durante un viaje a Tulum, México. Este hecho habría desencadenado una reacción de Alessia Rovegno, quien, según Valeria Piazza, decidió bailar de manera cercana con un supuesto nuevo galán en lo que podría interpretarse como una respuesta a lo sucedido.

Durante la emisión de su programa, Valeria Piazza compartió su análisis de los hechos. “Si ves que tu ex está besando a otra, ya no hay marcha atrás”, expresó la conductora, refiriéndose a cómo el ampay de Hugo García pudo haber influido en las acciones de Alessia.

La conductora también indicó que, según su percepción, el ampay de Hugo García habría salido a la luz primero, lo que habría motivado a Alessia Rovegno a mostrarse con su supuesto acompañante en un contexto similar. “¿Qué ampay salió primero? El de Hugo. (¿Tú crees que dijo ‘ahí está, me vengo’?) Claro, como sale Hugo, yo también, no me importa”, añadió Piazza, sugiriendo que la exreina de belleza tomó la decisión como una especie de "venganza".

De acuerdo con Valeria Piazza, el deportista habría tomado su aparición en el ampay como una manera de cerrar definitivamente su relación con Alessia Rovegno. Tras el beso protagonizado en Tulum, no existirían probabilidades de reconciliación entre ellos, dejando atrás su historia como pareja que comenzó con gran expectativa mediática.

Alessia Rovegno pasa Año Nuevo con un misterioso acompañante

La modelo peruana Alessia Rovegno escogió Punta del Este como destino para despedir el 2024, manteniéndose lejos del ojo público y disfrutando con un grupo de amigos. Sin embargo, la atención se centró en un video filtrado donde aparece bailando y compartiendo momentos con un joven cuya identidad aún no ha sido revelada. Este comportamiento desató una avalancha de comentarios en redes sociales, especialmente debido a la notoria ausencia de Hugo García en la celebración.

Por su parte, Hugo García decidió recibir el Año Nuevo en las playas de Tulum, México, acompañado de su amigo cercano Patricio Parodi. En una de las fiestas de música electrónica del Festival Zamna, el chico reality fue captado en un momento íntimo con una mujer rubia, lo que ha generado polémica.