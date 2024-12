Javier Masías, el popular jurado de 'El gran chef: famosos', sigue generando polémica en redes sociales por sus comentarios. Y es que, haciendo uso de su ácido sentido del humor, el crítico gastronómico publicó un llamativo mensaje por Navidad donde hizo énfasis en todo lo que odia en estas, a veces, caóticas épocas de fin de año.

Javier Masías sorprende con saludo por Navidad y recibe apoyo del público

A través de su cuenta de Instagram, Javier Masías lanzó un llamativo mensaje por Navidad a pocas horas de Noche Buena. El jurado de 'El gran chef: famosos' aceptó que estas fechas lo ponen de mal humor y no logra emocionarse como la mayoría de la población con el espíritu navideño.

"Quería desearles una feliz Navidad pero ya estoy cansado y ya no tengo energía para eso. Este año he hecho mi mejor esfuerzo por soportar todo ese cariño que ustedes dan con tanta facilidad y que, la verdad, es bien difícil de recibir, y me tienen un poco harto con lo de feliz Navidad por aquí y feliz Navidad por allá y solo quiero que pase rápido, que no haya cohetones porque pobres perritos, y que todo este contacto interpersonal y buenas intenciones se acaben porque los encuentro tan abrumadores como sus luces horrendas y sus villancicos asquerosos", dijo en un inicio Javier Masías.

Javier Masias lanzó un peculiar saludo por Navidad. Foto: Javier Masías/Instagram

"Además, de todos modos después se olvidan el resto del año de ser buenas personas, así que ojalá que por lo menos este noche la cena sí esté rica y me den muchos regalos carísimos porque me lo merezco por todo ese trabajo de tolerar esa hipocresía", señaló el crítico gastronómico,

Ante esto, los internautas no dudaron en felicitar su sinceridad y respaldaron su peculiar forma de ver la Navidad. "El saludo más sincero que he leído en redes", "Feliz Navidad. ILY Grinch", "Estoy harto de la navidad. Que la pases bonito", "El King del content navideño", fueron algunos de los comentarios dejados por los usuarios.