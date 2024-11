Giacomo Bocchio, reconocido chef tacneño, regresa con fuerza como jurado en la undécima temporada de 'El gran chef famosos', titulada 'Súper revancha'. Junto a sus compañeros Nelly Rossinelli y Javier Masías, el chef mostró su entusiasmo por la nueva edición del popular programa, que reunirá a concursantes que regresan para competir nuevamente en la cocina.

En la presentación oficial, Bocchio destacó la importancia de compartir la gastronomía peruana con los hogares de todo el país, asegurando que el programa no solo es entretenimiento, sino también una oportunidad para transmitir valores y conocimiento culinario.

Giacomo Bocchio se pronuncia ante su conflicto con Javier Masías

Sin embargo, a pesar de su participación en el programa, Giacomo Bocchio dejó claro que su relación con Javier Masías no es cercana. En declaraciones para Infobae Perú, el chef se refirió a la polémica que los separó, tras un controvertido tuit publicado por Masías en septiembre sobre el fallecimiento del exdictador Alberto Fujimori.

Giacomo Bocchio aclara su vínculo con Javier Masías. Foto: Composición LR/Captura/TikTok

“Yo creo que hasta tu peor enemigo merece tener un momento de paz y calma ante la muerte. ¿Qué hemos aprendido nosotros de la historia? En la Guerra con Chile, y esto no es rencor ni odio, esto es historia pura y dura, mientras los chilenos nos hacían el repase en los barcos de guerra, ellos no recogían a los peruanos, sino que los mataban en el mar. ¿Y qué es lo que hacía Grau? Él recogía a los chilenos heridos y ellos mismos gritaban: ¡Viva el Perú generoso! Entonces, yo creo que en momentos difíciles uno tiene que mostrar quién es de corazón, y yo creo que ahí Javier se equivocó”, expresó el chef, subrayando que no comparte la postura de Masías, quien, a su juicio, cometió un error al publicar su mensaje en un momento tan delicado.

Por otro lado, Giacomo Bocchio destacó que, a pesar de sus diferencias, tanto él como Javier Masías mantienen una relación profesional necesaria para desempeñar su rol como jurados en 'El gran chef famosos'. No obstante, dejó claro que no existe una amistad entre ambos. “Somos compañeros de trabajo, somos miembros del jurado”, afirmó contundentemente.